L’armée sénégalaise au service de l’éducation : Une opération logistique inédite pour la distribution nationale de matériel scolaire

🎓 Une forte mobilisation interinstitutionnelle pour l’école sénégalaise

À quelques semaines de la rentrée scolaire prévue en octobre, une cérémonie officielle s’est tenue à Thiès marquant la remise symbolique de matériel scolaire destiné aux établissements du pays. Le ministre de l'Éducation nationale, accompagné du secrétaire général du ministère, du gouverneur, du maire de la ville, des autorités militaires et des représentants syndicaux, a salué cette initiative majeure, fruit d'une collaboration stratégique entre le ministère de l'Éducation et le ministère des Forces armées.



« Cette remise symbolique s’inscrit dans une volonté d’offrir à chaque élève un environnement d’apprentissage plus digne et plus performant, partout au Sénégal », a souligné le ministre dans son allocution.



🪖 Une logistique militaire au service de la Nation

La réussite de cette opération repose sur l’engagement total de l’armée sénégalaise. Le chef d’état-major général des armées, le général Mbaye Cissé, et le haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Martin Faye, ont personnellement veillé à la mise à disposition du génie militaire et de la logistique nationale pour assurer une distribution rapide, sécurisée et équitable des kits scolaires.



« Le génie militaire a prouvé que l’armée peut aussi contribuer à l’élévation du niveau scolaire de nos enfants, en toute discipline, rigueur et civisme », a rappelé le ministre des Forces armées.



📚 Équité, inclusion et qualité : les priorités 2025

Cette distribution massive de manuels, de tableaux et d’équipements pédagogiques s’inscrit dans le programme d’urgence pour la résorption des abris provisoires, lancé par le gouvernement. Il vise à corriger les inégalités criantes entre les zones urbaines et rurales, et à améliorer les conditions d’apprentissage dans les écoles les plus défavorisées.



Les régions ciblées bénéficieront également d’un suivi rapproché grâce à une collaboration renforcée entre la gendarmerie nationale et les inspections académiques, pour l’encadrement civique, la sensibilisation au patriotisme, et la sécurité autour des établissements scolaires.



🤝 Vers une société éducative solidaire

Le concept de « société éducative », promu par le ministère de l’Éducation nationale, trouve ici une traduction concrète : coopération civilo-militaire, synergie interministérielle, implication des collectivités territoriales et mobilisation des forces vives (syndicats, société civile, parents d’élèves…).



« Ce que nous faisons ensemble est une transformation humaniste de l’école sénégalaise », a conclu le ministre, appelant à « poursuivre dans le respect, la solidarité et l’intelligence collective, pour transformer durablement le destin éducatif de notre nation. »



🎖️ Un partenariat stratégique à fort impact



Cette opération marque une étape décisive vers une école plus moderne, plus équitable, et plus patriotique. Elle confirme que lorsque les institutions sénégalaises conjuguent leurs efforts, l’éducation peut devenir un puissant levier de développement national.

