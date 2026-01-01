L’UGB prépare la mise en place d’un Institut dédié à la santé mentale





L’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis poursuit ses actions en faveur de la prise en compte de la santé psychologique au sein de sa communauté universitaire, avec le projet de création d’un Institut de santé mentale.



Dans ce cadre, le Comité de santé mentale de l’UGB, en collaboration avec le Programme de bourses de la Fondation Mastercard, a tenu un atelier stratégique du 22 au 24 décembre 2025. Cette rencontre, selon un document rendu public mercredi, visait à finaliser les documents de référence nécessaires à la mise en place de cette future structure.



Cette initiative s’inscrit dans la continuité des travaux lancés en juillet 2024. L’atelier avait pour objectif principal de définir un cadre opérationnel précisant les modalités d’installation et de fonctionnement de l’Institut. Le document précise que la finalité est de doter l’université d’un centre universitaire capable d’assurer une prise en charge psychologique et psychosociale adaptée aux besoins de l’ensemble de la communauté.



Réunis en quatre groupes de travail, des experts issus de l’UGB ainsi que des spécialistes externes ont travaillé sur plusieurs axes majeurs, notamment l’offre de soins, la gouvernance, les partenariats, le financement, le suivi-évaluation et la communication.



Les échanges ont permis d’aboutir à un document de projet structuré, comprenant une matrice logique, un budget prévisionnel couvrant une période de cinq ans, un plan de mobilisation des ressources ainsi qu’une stratégie de communication.



À travers ce projet, l’Université Gaston Berger entend renforcer l’accompagnement psychosocial, contribuer à la lutte contre la stigmatisation liée aux troubles mentaux et favoriser le développement de la recherche et de la formation dans le domaine de la santé mentale. Selon la note d’information, cette initiative reflète la volonté de l’institution de faire de la santé mentale une priorité à l’échelle universitaire.

