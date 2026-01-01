Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

L'UE envisage une option d'envoi de troupes au Groenland, selon un média américain


Rédigé le Jeudi 8 Janvier 2026 à 09:35 | Lu 44 fois Rédigé par



L'UE envisage une option d'envoi de troupes au Groenland, selon un média américain

L'UE envisage une option d'envoi de troupes au Groenland, selon un média américain

Les pays européens pourraient envisager un déploiement de forces au Groenland, si le Danemark le sollicite, a indiqué un diplomate européen au média américain Politico. Cette option viserait à augmenter le coût d’une éventuelle intervention militaire américaine, même si ces troupes auraient peu de chances de résister à une invasion.

Bien que limitées militairement, elles exerceraient un effet dissuasif, note Politico.

Le 4 janvier, après l’opération militaire américaine au Venezuela, Donald Trump a relancé ses ambitions sur le Groenland en déclarant envisager "toutes les options", y compris la force. Des sources médiatiques américaines affirment que Washington examine plusieurs scénarios pour s’emparer de l’île.

Le 6 janvier, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue français, le secrétaire d’État Marco Rubio a toutefois assuré que les États-Unis n’envisageaient aucune invasion du territoire.
Sputnik




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags