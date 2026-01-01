L'UE envisage une option d'envoi de troupes au Groenland, selon un média américain



Les pays européens pourraient envisager un déploiement de forces au Groenland, si le Danemark le sollicite, a indiqué un diplomate européen au média américain Politico. Cette option viserait à augmenter le coût d’une éventuelle intervention militaire américaine, même si ces troupes auraient peu de chances de résister à une invasion.



Bien que limitées militairement, elles exerceraient un effet dissuasif, note Politico.



Le 4 janvier, après l’opération militaire américaine au Venezuela, Donald Trump a relancé ses ambitions sur le Groenland en déclarant envisager "toutes les options", y compris la force. Des sources médiatiques américaines affirment que Washington examine plusieurs scénarios pour s’emparer de l’île.



Le 6 janvier, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue français, le secrétaire d’État Marco Rubio a toutefois assuré que les États-Unis n’envisageaient aucune invasion du territoire.

Sputnik

