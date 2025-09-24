Menu
L’Ordre des médecins alerte sur l’exercice illégal de la médecine : « Un danger mortel »


Rédigé le Samedi 4 Octobre 2025 à 10:12 | Lu 25 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


En marge de sa conférence de presse, l’Ordre national des médecins du Sénégal (ONMS) a lancé un cri d’alarme contre la montée inquiétante de l’exercice illégal de la médecine dans le pays. L’organisation dénonce une pratique qualifiée de « tromperie » et de « danger mortel » pour les populations.


L’Ordre des médecins alerte sur l’exercice illégal de la médecine : « Un danger mortel »

Selon l’ONMS, ces pratiques illégales provoquent des conséquences dramatiques, notamment des retards de diagnostic, des erreurs thérapeutiques, l’aggravation de maladies et, dans de nombreux cas, des décès évitables.

Le président de l’Ordre, Dr Jean François Diène, a indiqué que son institution ne reste pas les bras croisés face à ce fléau :
« Nous renforçons notre vigilance et travaillons en étroite collaboration avec les autorités sanitaires et judiciaires pour investiguer et poursuivre les usurpateurs. Nous plaidons également pour une application plus ferme des sanctions prévues par la loi et leur durcissement », a-t-il affirmé.

Dr Diène a par ailleurs lancé un appel solennel à la vigilance des citoyens :
« Avant de consulter, exigez de savoir si votre praticien est en règle avec les principes édictés par la loi et notre code de déontologie. Ce réflexe peut vous sauver la vie. »

L’ONMS invite ainsi la population à adopter une attitude responsable pour contribuer à la protection de la santé publique et au renforcement de la confiance dans le corps médical.



Lat Soukabé Fall

