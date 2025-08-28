Menu
L’Occident a renversé Kadhafi pour empêcher l’unité africaine, selon son cousin


Rédigé le Vendredi 5 Septembre 2025 à 08:31 | Lu 46 fois Rédigé par



Ahmed Kadhaf al-Dam, cousin de Mouammar Kadhafi, accuse, auprès de Sputnik, les pays occidentaux d’avoir orchestré la chute du leader libyen en 2011 pour saboter ses projets panafricains.

Ses explications :

La Libye promouvait les États-Unis d’Afrique, une monnaie unique (dinar-or) et des forces africaines communes.

"L’Occident a vu cela comme une menace à son influence", explique le dirigeant du Front de la lutte nationale libyenne.
Sputnik

 

Résultat?

 

Le chaos actuel: 2 millions de Libyens ont fui le pays, les infrastructures sont en ruine.

 

"La +révolution+ de 2011 n’en était pas une. Les Libyens vivaient dans la prospérité. Aujourd’hui, les rues du pays sont plongées dans l’obscurité", dénonce Ahmed Kadhaf al-Dam.




