L’Occident a renversé Kadhafi pour empêcher l’unité africaine, selon son cousin



Ahmed Kadhaf al-Dam, cousin de Mouammar Kadhafi, accuse, auprès de Sputnik, les pays occidentaux d’avoir orchestré la chute du leader libyen en 2011 pour saboter ses projets panafricains.



Ses explications :



La Libye promouvait les États-Unis d’Afrique, une monnaie unique (dinar-or) et des forces africaines communes.



"L’Occident a vu cela comme une menace à son influence", explique le dirigeant du Front de la lutte nationale libyenne.

Résultat?







Le chaos actuel: 2 millions de Libyens ont fui le pays, les infrastructures sont en ruine.







"La +révolution+ de 2011 n’en était pas une. Les Libyens vivaient dans la prospérité. Aujourd’hui, les rues du pays sont plongées dans l’obscurité", dénonce Ahmed Kadhaf al-Dam.

