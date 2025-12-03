Menu
L’ONU s’inquiète de la baisse des financements pour le Haut-Commissariat aux droits de l’homme


Mercredi 10 Décembre 2025


Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH), dirigé par Volker Türk, tire un bilan préoccupant de l’année écoulée. Avec seulement 4 % du budget total de l’ONU, l’institution doit faire face à une crise financière qui a déjà entraîné la suppression de 300 postes depuis janvier, et d’autres licenciements ou délocalisations de bureaux (Genève vers Vienne ou Nairobi) pourraient suivre.


Cette situation affecte particulièrement le travail des enquêteurs chargés de documenter les violations des droits humains. « Pour le moment, nous disposons de seulement 50 à 60 % des fonds nécessaires », explique Volker Türk. « Par exemple, nous n’avons pas les moyens de lancer la commission d’enquête sur la RDC créée au début de l’année. Les conséquences sont donc très lourdes. »

Cette baisse de financement intervient alors que des groupes opposés aux droits humains ou à l’égalité de genre ont, eux, reçu près de 1,2 milliard de dollars entre 2019 et 2023, principalement de donateurs en Europe, en Russie et aux États-Unis.

Face à ces défis, Volker Türk appelle à une mobilisation élargie, incluant États, villes, société civile et philanthropes, pour replacer les droits humains au cœur de l’action publique.



