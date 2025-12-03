Incident aérien au Burkina : l’armée nigériane explique un atterrissage d’urgence

Selon l’AES, le C-130 de l’armée de l’air nigériane s’est posé sans autorisation de survol, après une situation d’urgence en vol. La Confédération a annoncé que ses défenses aériennes sont en alerte maximale et peuvent neutraliser tout aéronef qui violerait l’espace confédéral.



De son côté, l’armée nigériane explique qu’un problème technique a obligé l’avion à atterrir en urgence et que l’équipage a été « accueilli chaleureusement ». La mission, initialement prévue vers le Portugal, doit reprendre.



L’incident survient dans un contexte de tensions régionales, après la tentative de coup d’État au Bénin et l’intervention militaire du Nigeria à Cotonou, ainsi que le récent crash d’un autre appareil nigérian dans l’État de Niger.

