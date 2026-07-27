L’Alliance pour la République amorce sa réorganisation à Thiès. Sous le thème « L’APR à l’heure de la reconquête : se souvenir du passé, relever les défis du présent et préparer les victoires de demain », les responsables départementaux du parti ont tenu une conférence publique chez Augustin Tine, présenté par Abdou Mbow comme le « khalife » de la formation politique dans la région.

La rencontre n’était pas, selon le député, une simple réunion interne entre responsables.

« Ce n’est pas une réunion fermée. Nous avons invité des personnes instruites, membres du parti, pour discuter avec les militants autour de la manière de gagner les prochaines élections », a expliqué Abdou Mbow.

Le panel a été animé par l’ancien ministre Abdou Fall et le directeur de l’école du parti, El Hadji Malick Sarr, également appelé Luxar. Des responsables des femmes et des jeunes de l’APR ont également pris part à la rencontre. Une conférence pour préparer la reconquête Pour Abdou Mbow, l’APR doit sortir des réunions sans lendemain et se consacrer à la préparation concrète des futures batailles électorales.

Le responsable politique appelle son parti à engager une réflexion profonde sur ses défaites, son fonctionnement interne et sa relation avec les populations.

« Nous avons décidé d’arrêter de faire des “sambas boy”. Il faut réfléchir à la manière de gagner dès la prochaine élection », a-t-il déclaré.

La conférence devait ainsi permettre aux militants de revenir sur les erreurs commises, d’analyser la situation actuelle du pays et de définir une nouvelle stratégie politique.

« Il faut discuter avec les militants, leur demander ce qui s’est passé hier, voir comment relever les défis du présent et préparer les victoires de demain. Ce qui est en question, c’est la réflexion et la stratégie », a insisté Abdou Mbow. « Quartier par quartier, maison par maison » La principale orientation donnée aux responsables de l’APR repose sur le retour à la base.

Abdou Mbow demande aux militants de quitter les bureaux et les cercles restreints pour aller directement à la rencontre des citoyens.

« Il faut aller vers les populations, quartier par quartier, maison par maison, discuter avec elles et les rassembler », a-t-il lancé.

Cette stratégie devra notamment consister à rappeler le bilan des douze années de pouvoir de Macky Sall, tout en proposant de nouvelles réponses aux difficultés économiques et sociales rencontrées par les Sénégalais.

Pour le député, l’APR ne pourra pas reconquérir le pouvoir uniquement en défendant son passé. Le parti devra également renouveler son offre politique et démontrer sa capacité à proposer une alternative pour l’avenir.

« La reconquête ne peut pas se faire sans tirer les leçons du passé, relever les défis du présent et préparer les victoires de demain », a-t-il résumé. Les femmes et les jeunes au centre de la stratégie La reconquête annoncée par l’Alliance pour la République devra, selon Abdou Mbow, reposer essentiellement sur les femmes et les jeunes.

La rencontre a ainsi enregistré la présence de responsables nationales des femmes ainsi que du coordonnateur national de la Convergence des jeunesses républicaines, Abdoulaye Diagne.

« La reconquête doit se faire essentiellement avec les femmes et les jeunes », a affirmé le député.

À ses yeux, ces deux catégories représentent le principal moteur de la remobilisation du parti. Elles devront jouer un rôle important dans la sensibilisation, l’implantation locale et la reconquête des électeurs déçus.

Abdou Mbow estime que l’APR demeure une formation attractive malgré les départs de certains responsables.

« Certains quittent le parti, mais d’autres arrivent », a-t-il fait valoir, en évoquant les nouvelles adhésions présentées au cours de la rencontre. Abdou Mbow attaque la gestion du pouvoir Une grande partie de l’intervention du député a été consacrée à une critique sévère de la gouvernance actuelle.

Abdou Mbow reproche aux nouvelles autorités de privilégier leurs activités partisanes au détriment des préoccupations économiques et sociales des Sénégalais.

Selon lui, les principaux dirigeants du pays seraient déjà engagés dans la préparation de l’élection présidentielle de 2029, à travers la vente de cartes de membres et la création de nouvelles structures politiques.

« Ce qui les intéresse, c’est leur réélection en 2029 », a-t-il accusé.

Ces propos relèvent de l’appréciation politique du responsable de l’APR. Abdou Mbow n’a pas présenté, au cours de cette intervention, de réponse détaillée des autorités mises en cause. « L’économie est paralysée » Le député peint un tableau très sombre de la situation économique nationale.

Il affirme que plusieurs secteurs d’activité sont en difficulté, en particulier le bâtiment et les travaux publics.

« L’économie est à l’arrêt. Les BTP sont à l’arrêt. Les infrastructures sont à l’arrêt », a-t-il déclaré.

Abdou Mbow évoque également une dette intérieure du secteur du BTP qu’il chiffre à près de 300 milliards de francs CFA.

Il estime que les entreprises ne sont plus suffisamment payées, que les jeunes rencontrent davantage de difficultés pour accéder à l’emploi et que les mécanismes de financement destinés aux femmes se sont affaiblis.

« Les jeunes n’ont plus de travail, les femmes n’ont plus de financement et l’économie est totalement paralysée », a-t-il soutenu.

Ces chiffres et appréciations ont été avancés par le député dans son discours et mériteraient d’être confrontés aux données officielles du gouvernement et des services économiques compétents. L’APR revendique le bilan de Macky Sall Face aux critiques adressées à l’ancien régime, Abdou Mbow invite les militants de l’APR à défendre les réalisations de Macky Sall.

Il considère que le bilan de l’ancien président constitue l’un des principaux arguments de la reconquête.

« Notre bilan parle pour nous-mêmes », a-t-il affirmé.

À Thiès, le député cite notamment les travaux d’aménagement urbain, les lampadaires, les pavés et les infrastructures réalisés dans le cadre de programmes nationaux.

Il attribue une partie de ces réalisations au programme Promovilles et au projet national d’installation de 100 000 lampadaires.

Abdou Mbow rejette ainsi les critiques de ceux qui présentent les infrastructures locales comme des réalisations exclusives des collectivités territoriales actuelles.

« L’avenue, les pavés et l’éclairage, c’est Promovilles qui les a réalisés. C’est le président Macky Sall qui les a apportés », a-t-il déclaré. Une critique des réalisations municipales à Thiès Le responsable de l’APR s’en est également pris aux autorités municipales de Thiès, qu’il accuse de privilégier la construction de ronds-points au détriment de projets structurants.

« Ce qu’ils savent faire, ce sont des ronds-points. À Thiès, ce sont seulement des ronds-points qu’ils réalisent », a-t-il ironisé.

Abdou Mbow affirme que l’APR entend reprendre les différentes collectivités du département et de la ville lors des prochaines élections locales.

Le parti ambitionne de reconquérir les communes, la mairie de la Ville et le Conseil départemental de Thiès.

« Nous allons tout faire pour gagner les mairies qui se trouvent dans le département et dans la ville de Thiès », a-t-il annoncé. Les départs de responsables minimisés Interrogé sur le départ de certains responsables de l’APR vers de nouvelles formations politiques, Abdou Mbow a cherché à minimiser leur impact.

Il rappelle que l’engagement politique demeure un choix personnel et que les responsables qui quittent un parti ne sont pas automatiquement suivis par leurs électeurs.

« Ce n’est pas parce qu’un maire quitte le parti que les populations vont nécessairement le suivre », a-t-il déclaré.

Le député a toutefois critiqué ceux qui ont rejoint d’autres formations en conservant les mandats obtenus sous la bannière de l’APR.

Il a notamment évoqué le cas du président du Conseil départemental, sans le nommer directement dans son intervention.

« Je pensais qu’il allait nous laisser notre mandat avant de partir », a-t-il regretté.

Abdou Mbow assure néanmoins que son parti ne souhaite pas consacrer toute son énergie aux départs enregistrés.

« Le plus important est de nous focaliser sur l’avenir, sur la reconquête et sur l’organisation de notre formation politique », a-t-il affirmé. Pas de rapprochement avec le président Diomaye Faye Répondant à une question sur un éventuel rapprochement avec le président Bassirou Diomaye Faye, Abdou Mbow a clairement rejeté cette perspective.

Dans un propos particulièrement offensif, il a établi une comparaison entre l’expérience de l’APR et celle du chef de l’État.

« Nous avons un parti, une expérience et une connaissance du travail politique », a-t-il déclaré, en contestant les capacités du camp présidentiel.

Il a également associé le président de la République et Ousmane Sonko dans ses critiques, estimant que leur action n’apporterait pas, selon lui, les solutions attendues par les populations.

Ces déclarations s’inscrivent dans le discours d’opposition de l’APR et constituent l’opinion politique exprimée par Abdou Mbow au cours de la conférence. Vers une grande coalition de l’opposition Pour préparer l’alternance, Abdou Mbow souhaite voir l’APR travailler avec les autres forces de l’opposition.

Le député rappelle que l’Alliance pour la République a été conçue, dès son origine, comme une formation ouverte aux coalitions.

« L’Alliance pour la République est une alliance. Nous allons continuer à être une grande alliance », a-t-il affirmé.

Il se dit disposé à tendre la main aux différents partis et mouvements opposés au pouvoir afin de construire une coalition capable de gagner les prochaines échéances.

« Celui qui est dans l’opposition, nous allons lui tendre la main, discuter avec lui et travailler à mettre en place une très grande coalition », a-t-il annoncé.

Abdou Mbow a notamment confirmé l’appartenance de son parti au Front pour la défense de la démocratie et de la République, le FDR. L’objectif affiché : redevenir une alternative en 2029 À travers cette conférence publique, l’APR de Thiès entend poser les premières pierres de sa stratégie de reconquête.

Le parti veut reprendre les collectivités locales, renforcer sa présence à l’Assemblée nationale et préparer une alternative pour l’élection présidentielle de 2029.

Abdou Mbow considère que les difficultés du pouvoir actuel pourraient favoriser le retour de l’APR et de ses alliés.

Il estime également que les électeurs ayant soutenu le changement en 2024 seraient désormais déçus par les nouvelles autorités.

« Les Sénégalaises et les Sénégalais qui ont choisi les maires et les dirigeants sont toujours là, mais ils sont aujourd’hui déçus par ce régime », a-t-il soutenu.

Pour transformer cette déception supposée en dynamique électorale, le député mise sur une organisation méthodique, un discours centré sur le bilan de Macky Sall et une campagne permanente auprès des populations.

À Thiès, la reconquête annoncée devra donc commencer dans les quartiers, les maisons et les collectivités territoriales, avant de se projeter vers la présidentielle de 2029.