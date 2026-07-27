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Touba : Bassirou Diomaye Faye appelle à prier pour la paix et réaffirme son soutien au développement de la ville


Rédigé le Lundi 27 Juillet 2026 à 10:03 | Lu 65 fois Rédigé par


En visite à Touba avant le Grand Magal 2026, le président Bassirou Diomaye Faye a demandé des prières pour le Sénégal et réitéré l'engagement de l'État en faveur du développement de la cité religieuse.


Touba : Bassirou Diomaye Faye appelle à prier pour la paix et réaffirme son soutien au développement de la ville
 
À l'occasion de sa visite officielle à Touba, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé aux guides religieux de prier pour la paix, la stabilité et le développement du Sénégal. Il a également souhaité que le Grand Magal 2026 se déroule dans de bonnes conditions pour l'ensemble des pèlerins.
Reçu par le khalife général des mourides dans le cadre de la traditionnelle ziara précédant le Magal, le chef de l'État a assuré que le gouvernement poursuivra les actions engagées en faveur du développement de Touba.
Le porte-parole du khalife a salué les initiatives entreprises par les autorités dans la cité religieuse. Il a notamment évoqué les réalisations dans les secteurs de l'hydraulique, de l'assainissement et de l'enseignement supérieur, tout en adressant des prières au président de la République.
Au cours de son intervention, il est également revenu sur la portée spirituelle du Grand Magal ainsi que sur le parcours de Cheikh Ahmadou Bamba, mettant en avant les valeurs de foi, de paix et de rassemblement portées par le fondateur du mouridisme.
Arrivé à Touba en fin d'après-midi pour une visite de 48 heures dans le département de Mbacké, le président est accompagné du Premier ministre, Al Amine Lo, et de plusieurs membres du gouvernement.
Le programme prévoit notamment la pose de la première pierre d'un hôpital privé à Ngabou. Le chef de l'État doit également se rendre à la Grande Mosquée de Touba pour se recueillir au mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba, à quelques jours du Grand Magal 2026, prévu le 2 août.



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