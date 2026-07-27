

Un véhicule utilitaire de type Berlingo, signalé disparu à Keur Massar au cours de la mi-juin, a finalement été retrouvé à Touba à la suite d'une enquête menée par les forces de l'ordre. Après avoir constaté le vol de son véhicule au réveil, le propriétaire avait rapidement déposé une plainte.

Les investigations ont permis d'établir que le véhicule avait été revendu dans un parking situé à Touba. Le dossier a ensuite été confié aux enquêteurs de cette localité afin de poursuivre les recherches.

L'enquête a conduit à l'interpellation d'un chauffeur, soupçonné d'avoir acheminé le véhicule jusqu'au parking où il aurait été vendu pour la somme de 1 150 000 FCFA. Les responsables du parking ainsi que l'acquéreur du véhicule ont également été entendus puis présentés devant le parquet.

Lors de son audition devant le tribunal, le chauffeur a expliqué avoir agi à la demande d'un ami dont il disait ne pas connaître l'identité complète. Il a assuré qu'il ignorait l'origine frauduleuse du véhicule, tout en reconnaissant avoir perçu 40 000 FCFA à l'occasion de cette transaction.

Les gestionnaires du parking ont, de leur côté, affirmé avoir accepté l'opération en raison de la confiance qu'ils accordaient au chauffeur. L'acheteur du véhicule a présenté une version similaire devant les juges.

Entre-temps, le propriétaire a pu récupérer son véhicule et n'a pas souhaité se constituer partie civile. Au cours du procès, le ministère public s'en est remis à l'appréciation du tribunal, tandis que la défense a sollicité la relaxe ou, à défaut, une application clémente de la loi.

À l'issue du délibéré, le tribunal a prononcé la relaxe de l'acheteur. Le chauffeur a été reconnu coupable de vol et condamné à six mois de prison ferme. Les deux responsables du parking ont, pour leur part, écopé de trois mois de prison ferme chacun pour recel de biens volés.