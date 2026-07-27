La bataille pour les prochaines élections locales se prépare déjà au sein de l’Alliance Avec le Peuple/SIGGI JOTNA. À l’occasion d’une mobilisation organisée par les femmes du parti, les militantes des communes de Thiès-Est, Thiès-Ouest et Thiès-Nord ont publiquement désigné Abdoulaye Dièye comme leur candidat à la mairie de la Ville de Thiès.

La rencontre a été marquée par deux interventions politiques complémentaires. D’un côté, les responsables féminines ont exposé leur stratégie de mobilisation pour 2027. De l’autre, Abdoulaye Dièye a présenté les grandes lignes de son ambition pour Thiès, fondée sur l’industrialisation, l’emploi des jeunes et l’autonomisation économique des femmes. Une mobilisation portée par les femmes des trois communes Dans son intervention, Abdoulaye Dièye a longuement salué le travail des coordinations communales et des responsables féminines de son parti.

Il a félicité les organisatrices pour la mobilisation, l’aménagement de la salle et le travail de communication réalisé autour de la rencontre. Il a notamment rendu hommage à la responsable de la communication, désignée dans l’intervention comme Madame Mbaye, ainsi qu’aux responsables chargés de l’organisation.

Pour le président de 2AP/SIGGI JOTNA, la réussite de la mobilisation ne résulte pas d’une action isolée, mais d’un travail collectif conduit par les femmes et les responsables des trois communes de Thiès.

« Cette mobilisation a été naturelle et spontanée », a-t-il souligné, en saluant des militantes qu’il présente comme des femmes de conviction, de fidélité et d’engagement.

Abdoulaye Dièye a également cité les coordinations de Thiès-Est, Thiès-Ouest et Thiès-Nord, estimant que leur implantation devait désormais permettre au parti de renforcer sa présence dans toute la ville.

Il a rendu hommage aux responsables locaux, parmi lesquels Fallou Samb à Thiès-Est, Aïda Diaby à Thiès-Ouest et Aliou Amar Touré à Thiès-Nord. Ce dernier a été présenté comme un responsable loyal, expérimenté et capable de dialoguer avec les différents acteurs politiques. « Vous êtes des femmes dignes et déterminées » Face aux militantes, Abdoulaye Dièye a insisté sur le rôle central des femmes dans la construction de son parti.

« Vous êtes des femmes dignes, des femmes déterminées et des femmes reconnaissantes », leur a-t-il déclaré.

Selon lui, l’histoire de l’Alliance Avec le Peuple ne peut pas être racontée sans évoquer la mobilisation des femmes qui ont accompagné le mouvement avant sa transformation en parti politique.

Il a salué leur constance, leur fidélité et leur capacité à poursuivre les activités de massification dans les quartiers, les communes et les différentes zones de Thiès.

Le président de 2AP/SIGGI JOTNA leur a demandé de continuer le travail de proximité, notamment à travers les visites à domicile, la sensibilisation politique et la recherche de nouveaux électeurs.

Pour Abdoulaye Dièye, le militantisme ne doit pas se limiter à participer aux rassemblements ou à applaudir un dirigeant. Il doit se traduire par une organisation permanente, une présence sur le terrain et une capacité à mobiliser les citoyens au moment des élections. Les femmes choisissent Abdoulaye Dièye pour la mairie Dans leurs interventions, les responsables féminines ont clairement annoncé leur choix pour les prochaines élections locales.

« Abdoulaye Dièye, vous êtes notre candidat à la mairie de la Ville de Thiès », ont-elles déclaré en substance devant les militants.

Les femmes de 2AP/SIGGI JOTNA estiment que le président de leur parti doit conduire la liste pour la conquête de la mairie de la Ville, en collaboration avec les candidats qui seront choisis dans les communes de Thiès-Est, Thiès-Ouest et Thiès-Nord.

Elles affirment avoir pris une décision ferme et irréversible : accompagner Abdoulaye Dièye jusqu’à son élection à la tête de la Ville de Thiès.

Selon elles, le scrutin ne se gagnera cependant pas uniquement par les rassemblements. Il faudra disposer d’électeurs inscrits, mobilisés et déterminés à voter.

Les militantes ont ainsi lancé un appel à toutes les femmes du parti afin qu’elles vérifient leurs inscriptions sur les listes électorales, renouvellent leurs cartes lorsque cela est nécessaire et sensibilisent leurs familles et leurs proches.

« La carte d’électeur est notre arme », ont-elles insisté. Les femmes promettent de payer la caution L’une des principales annonces de la rencontre concerne le financement de la candidature d’Abdoulaye Dièye.

Les femmes de 2AP/SIGGI JOTNA se sont engagées à réunir elles-mêmes la somme qui sera nécessaire pour payer la caution électorale de leur candidat à la mairie de Thiès.

Elles ont rappelé que l’organisation de la rencontre avait déjà été prise en charge par les militantes et les responsables féminines, sans contribution financière directe d’Abdoulaye Dièye.

À travers cet engagement, elles entendent démontrer qu’elles ne veulent plus être considérées comme de simples mobilisatrices, mais comme des actrices capables de participer au financement et à la conduite d’une campagne électorale.

« La caution pour la mairie de la Ville de Thiès, ce sont les femmes qui vont la payer », ont-elles annoncé.

Cette promesse a été accompagnée d’un appel à la discipline et à l’organisation. Les responsables féminines veulent d’abord renforcer les inscriptions électorales avant de lancer la collecte destinée à financer la caution.

Pour elles, il serait inutile de réunir les moyens financiers d’une candidature sans disposer, dans le même temps, d’un nombre suffisant d’électeurs pour la soutenir dans les urnes. Abdoulaye Dièye remet son programme de 2022 sur la table En réponse aux femmes, Abdoulaye Dièye a réaffirmé que son ambition pour Thiès restait intacte.

Il a déclaré que le programme présenté lors des élections locales de 2022 n’avait pas été abandonné.

« Notre programme de 2022 a été amélioré. Il n’a pas été laissé dans les tiroirs », a-t-il assuré.

Les « 100 mesures » proposées à l’époque ont, selon lui, été retravaillées afin de mieux répondre aux difficultés économiques et sociales de la ville.

Abdoulaye Dièye estime que Thiès ne connaît pas encore le niveau de développement correspondant à son potentiel humain, économique et géographique.

« Thiès doit décoller. Thiès doit devenir une ville économique et une ville modèle », a-t-il déclaré.

Le président de l’Alliance Avec le Peuple veut notamment faire de Thiès une ville industrielle, capable de transformer localement ses ressources naturelles. « Je ferai de Thiès une ville industrielle » Abdoulaye Dièye a pris un engagement particulièrement fort devant les militantes.

« Je ferai de Thiès une ville industrielle », a-t-il promis.

Pour lui, les ressources présentes dans la région ne doivent plus être exploitées sans produire suffisamment de valeur ajoutée et d’emplois pour les populations locales.

Il souhaite développer des unités de transformation capables de créer des entreprises, de soutenir l’économie locale et d’offrir de nouvelles perspectives aux jeunes et aux femmes.

Le responsable politique affirme disposer des relations et de l’expérience nécessaires pour attirer des partenaires et accompagner la mise en œuvre de projets industriels à Thiès.

Cette transformation économique constituerait, selon lui, l’un des piliers de son programme municipal.

Son ambition est de faire de la capitale du Rail une ville capable de produire, de transformer ses ressources et de réduire le chômage qui touche particulièrement les jeunes. Les femmes et les jeunes au cœur de la solution Abdoulaye Dièye considère que les femmes et les jeunes doivent occuper une place centrale dans toute politique de développement de Thiès.

« La solution pour Thiès, ce sont les femmes et les jeunes », a-t-il affirmé.

Son programme prévoit notamment de renforcer la formation professionnelle, la capacitation des femmes et leur autonomisation économique.

Il a promis de mobiliser davantage de moyens afin d’accompagner les groupements féminins et les activités génératrices de revenus.

Selon lui, soutenir les femmes ne doit pas se limiter à distribuer ponctuellement des financements. Il faut leur permettre de développer des activités durables, de créer des entreprises et de participer directement à l’économie locale.

Abdoulaye Dièye a également promis d’aider personnellement les femmes de son parti, de renforcer leurs caisses et de veiller à ce qu’elles occupent une place importante dans l’organisation.

« Je vais les aider et veiller à ce qu’elles aient leur place », a-t-il déclaré sous les applaudissements. Un appel à sortir de la haine politique Au-delà des ambitions municipales, Abdoulaye Dièye a consacré une partie de son discours à la situation politique nationale.

Il estime que le débat public s’éloigne progressivement des préoccupations quotidiennes des populations.

« Le débat politique ne répond plus suffisamment aux préoccupations des populations », a-t-il regretté.

Le président de 2AP/SIGGI JOTNA affirme ne pas vouloir inscrire son parti dans une opposition radicale ou systématique.

« Nous ne sommes pas un parti qui s’oppose radicalement. Nous sommes un parti qui apporte sa contribution aux pouvoirs publics », a-t-il expliqué.

Il plaide pour une vie politique fondée sur la confrontation des idées plutôt que sur les attaques personnelles.

« La politique n’est pas de la haine. La politique est un débat contradictoire », a-t-il déclaré.

Pour Abdoulaye Dièye, les partis doivent présenter leurs propositions et expliquer comment ils comptent améliorer les conditions de vie des Sénégalais.

Il a ainsi renouvelé son appel en faveur d’un « Sénégal réconcilié », où les divergences politiques ne remettraient pas en cause la cohésion nationale. De la conquête de Thiès à l’ambition nationale Le président de 2AP/SIGGI JOTNA ne cache plus les ambitions nationales de sa formation.

Il a expliqué que la transformation de l’Alliance Avec le Peuple en parti politique répondait à une volonté de participer à toutes les grandes échéances électorales.

« Un parti politique est créé pour gagner les communes, gagner les élections législatives et gagner l’élection présidentielle », a-t-il déclaré.

Abdoulaye Dièye a ainsi évoqué l’échéance présidentielle de 2029, estimant que son parti avait la capacité de proposer une candidature nationale.

Toutefois, il reconnaît que cette ambition doit d’abord reposer sur des victoires locales.

« Il faut commencer par gagner Thiès-Est, Thiès-Ouest, Thiès-Nord et la Ville de Thiès », a-t-il lancé.

La conquête de la capitale du Rail apparaît ainsi comme la première grande étape du projet politique de 2AP/SIGGI JOTNA. Les femmes lancent la campagne de terrain À la fin de la rencontre, les responsables féminines ont appelé les militantes à ne pas attendre l’ouverture officielle de la campagne électorale.

Elles leur ont demandé de reprendre immédiatement les activités de proximité, de visiter les quartiers et de mobiliser les familles.

L’objectif est de transformer la popularité revendiquée d’Abdoulaye Dièye en voix effectives dans les bureaux de vote.

Les femmes ont également insisté sur la nécessité de travailler dans l’unité, sans opposer les trois communes de Thiès.

Pour elles, la victoire devra être construite simultanément à Thiès-Est, Thiès-Ouest, Thiès-Nord et au niveau de la mairie de la Ville.

Entre la promesse de financer la caution, la mobilisation pour les cartes d’électeur et l’annonce d’une campagne de proximité, les femmes de 2AP/SIGGI JOTNA ont voulu envoyer un message clair : elles entendent jouer un rôle de premier plan dans la prochaine bataille municipale.

Face à cette déclaration de soutien, Abdoulaye Dièye a accepté de porter une ambition qui dépasse désormais la simple direction de son parti : conquérir la mairie de Thiès et faire de la ville le point de départ d’un projet politique national.