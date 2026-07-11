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Canaux bouchés, parcelle contestée : la colère éclate à Randoulène Nord


Rédigé le Lundi 13 Juillet 2026 à 16:44 | Lu 63 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La tension est vive à Randoulène Nord, dans la commune de Thiès. Plusieurs habitants sont montés au créneau pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'occupation abusive de terrains dans leur quartier. Réunis pour exprimer leur mécontentement, ils affirment que des personnes se seraient approprié une vaste partie du quartier en s'appuyant sur des documents fonciers qu'ils contestent et qu'ils estiment falsifiés.


Selon les populations, cette situation perdure depuis plusieurs années et aurait privé une famille d'une parcelle héritée de leurs ascendants. Elles soutiennent qu'un occupant a érigé un grand immeuble sur des terrains faisant l'objet de contestations, malgré les protestations des propriétaires présumés.
 

Les habitants dénoncent également l'obstruction de canaux d'évacuation des eaux pluviales lors de ces constructions. À leurs yeux, cette situation compromet le drainage naturel des eaux et fait craindre des inondations récurrentes durant l'hivernage, avec des conséquences importantes pour les riverains.
 

Face à ce qu'ils considèrent comme une injustice, les populations de Randoulène Nord demandent l'ouverture d'une enquête afin de vérifier l'authenticité des documents fonciers en cause et de faire toute la lumière sur les conditions dans lesquelles le terrain a été attribué. Elles appellent également les autorités administratives, judiciaires et municipales à intervenir rapidement pour préserver les droits des familles concernées et protéger l'intérêt général.
 
Les riverains souhaitent enfin que les voies d'évacuation des eaux soient rétablies et que toutes les parties concernées puissent être entendues dans le respect de la loi. À ce stade, les personnes mises en cause n'ont pas publiquement réagi à ces accusations.



Lat Soukabé Fall

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