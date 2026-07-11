Selon les populations, cette situation perdure depuis plusieurs années et aurait privé une famille d'une parcelle héritée de leurs ascendants. Elles soutiennent qu'un occupant a érigé un grand immeuble sur des terrains faisant l'objet de contestations, malgré les protestations des propriétaires présumés.





Les habitants dénoncent également l'obstruction de canaux d'évacuation des eaux pluviales lors de ces constructions. À leurs yeux, cette situation compromet le drainage naturel des eaux et fait craindre des inondations récurrentes durant l'hivernage, avec des conséquences importantes pour les riverains.





Face à ce qu'ils considèrent comme une injustice, les populations de Randoulène Nord demandent l'ouverture d'une enquête afin de vérifier l'authenticité des documents fonciers en cause et de faire toute la lumière sur les conditions dans lesquelles le terrain a été attribué. Elles appellent également les autorités administratives, judiciaires et municipales à intervenir rapidement pour préserver les droits des familles concernées et protéger l'intérêt général.



Les riverains souhaitent enfin que les voies d'évacuation des eaux soient rétablies et que toutes les parties concernées puissent être entendues dans le respect de la loi. À ce stade, les personnes mises en cause n'ont pas publiquement réagi à ces accusations.

