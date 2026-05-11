Rufisque : la police saisit 187,5 kg de chanvre indien après une opération sur la plage

Une opération antidrogue menée par la Sûreté urbaine du Commissariat central de Rufisque a conduit à l’arrestation de trois personnes soupçonnées d’être impliquées dans un trafic de chanvre indien transitant par voie maritime.

L’intervention s’est déroulée dans la nuit du 8 au 9 mai 2026 sur la plage de Rufisque. Selon les enquêteurs, les suspects auraient participé à l’acheminement d’une cargaison de drogue provenant de Kafountine.

Les policiers indiquent avoir agi après l’exploitation d’un renseignement faisant état de l’arrivée imminente d’une pirogue transportant des stupéfiants. Les éléments de la Brigade de recherches ont alors mis en place un dispositif de surveillance comprenant des filatures et des observations discrètes avant d’intervenir vers 4h35 du matin.

L’opération a permis la saisie de 150 blocs de chanvre indien d’un poids estimé à 1,250 kilogramme chacun, soit un total de 187,5 kilogrammes.

Les forces de l’ordre ont également récupéré le moteur de l’embarcation utilisée pour le transport, plusieurs bidons d’essence ainsi que la pirogue, immobilisée sur la plage de Rufisque. Le matériel saisi a été placé sous scellés dans le cadre de l’enquête.

Les trois individus arrêtés ont été placés en garde à vue le 9 mai 2026. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs ainsi que pour détention et trafic de chanvre indien.

Les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels complices et de déterminer l’ampleur du réseau présumé.