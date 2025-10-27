Koulibaly et Mendy dans la présélection du trophée The Best FIFA 2025





Les internationaux sénégalais Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) et Édouard Mendy (Al-Ahli SC), évoluant dans le championnat saoudien, font partie des 88 joueurs présélectionnés pour le trophée The Best – Onze masculin de la FIFA 2025. Cette distinction récompense les meilleurs joueurs du monde à leur poste.



L’instance mondiale du football a précisé que la sélection repose sur les performances enregistrées entre le 11 août 2024 et le 2 août 2025, période de référence pour les The Best FIFA Football Awards 2025.



Le FIFPro World 11 distingue les joueurs les plus remarquables de la saison, répartis selon quatre postes : gardiens, défenseurs, milieux de terrain et attaquants.



Organisée chaque année, la cérémonie The Best honore également les meilleurs joueurs et joueuses, les entraîneurs, ainsi que les meilleurs gardiens, sans oublier les distinctions Puskás, Fair Play et Fan Award.



Déjà couronné en 2021 du titre de The Best – Gardien de but masculin, Édouard Mendy avait alors été salué pour son parcours exceptionnel avec Chelsea, marqué par la victoire en Ligue des champions européenne.

