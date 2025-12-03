Kolda : un camp de chirurgie infantile prend en charge des enfants de moins de 14 ans





Un camp de chirurgie destiné aux enfants de moins de 14 ans est en cours au centre hospitalier régional de Kolda, dans le sud du pays. Cette initiative est portée par l’ONG AMREF, en collaboration avec la direction régionale de la Santé, dans le but d’améliorer la prise en charge chirurgicale des plus jeunes.



Démarré vendredi, le programme cible des enfants présentant différentes pathologies, notamment des hernies, des séquelles de brûlures, des fractures ainsi que certaines affections urologiques. Selon le chirurgien pédiatre Gabriel Ngom, coordonnateur du camp, l’objectif est d’assurer la prise en charge de cinquante enfants au cours de cette activité qui se poursuit jusqu’à dimanche.



Le professeur Ngom a indiqué que seize patients avaient déjà été opérés dès la première journée. Les interventions se déroulent normalement, portées par une équipe composée de plusieurs spécialistes, ce qui permet d’assurer les opérations sans difficulté particulière.



Profitant de l’occasion, le chirurgien a invité les parents à signaler le plus tôt possible toute anomalie ou pathologie observée chez leurs enfants. Il a insisté sur l’importance d’une consultation précoce afin d’éviter des complications, soulignant que des prises en charge tardives peuvent allonger considérablement la durée et la complexité des interventions.



Il a notamment attiré l’attention sur certaines pathologies devant être opérées très tôt, comme les cas d’enfants dont les testicules ne sont pas descendues. Selon lui, ces interventions devraient idéalement être réalisées avant l’âge de neuf mois, alors que dans la région, de nombreux patients arrivent encore tardivement.



Les promoteurs du camp soulignent par ailleurs que cette initiative constitue également une opportunité de renforcer les compétences et l’expérience pratique des chirurgiens exerçant dans les régions, contribuant ainsi à l’amélioration durable de l’offre de soins spécialisés.

