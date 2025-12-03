Badara Gadiaga remercie ses soutiens après sa libération et appelle à des réformes judiciaires





Après avoir passé 150 jours en détention, Badara Gadiaga a livré ses premiers mots à sa sortie.

Il a tenu à exprimer sa profonde reconnaissance envers tous ceux qui l’ont soutenu, notamment la société civile, les guides religieux, les artistes ainsi que les médias sénégalais.



Dans sa déclaration, il a rappelé son attachement à la justice, soulignant qu’elle demeure incontournable, tout en estimant que des améliorations importantes doivent être apportées au fonctionnement du système judiciaire. Il a également adressé ses remerciements à la population sénégalaise pour les nombreuses marques de solidarité reçues durant cette période, exprimant son optimisme pour l’avenir du pays.



Libéré sous contrôle judiciaire et équipé d’un bracelet électronique sur décision du juge, Badara Gadiaga a assuré qu’il poursuivra son engagement en faveur de la justice et de la liberté d’expression.



