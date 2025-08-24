Kolda : renforcement du dispositif de surveillance après le premier cas de mpox au Sénégal

La direction régionale de la Santé de Kolda a mis en place un dispositif renforcé de surveillance et de prévention à la suite de la détection du premier cas de mpox au Sénégal. Son responsable, Dr Yaya Baldé, a précisé que ses services étaient déjà en veille depuis les épidémies d’Ebola et de la Covid-19.



« Depuis l’apparition des cas de mpox dans la sous-région, nous avons activé notre dispositif existant, mis en place lors des précédentes crises sanitaires », a expliqué Dr Baldé dans un entretien avec l’APS.



Il a indiqué que ce dispositif a été consolidé avec des actions de formation destinées aux agents de santé afin de mieux détecter les cas suspects. Un matériel de prélèvement a également été installé aux points d’entrée de la région, et un dispositif communautaire impliquant les chefs de village a été instauré pour faciliter le signalement des cas.



Le personnel médical et d’autres acteurs, comme les agents du service de l’élevage, ont bénéficié de sessions de renforcement de capacités sur la prévention et la prise en charge des cas éventuels. « Notre personnel est bien formé pour détecter et traiter la maladie mpox », a affirmé Dr Baldé.



Des prélèvements effectués sur des cas suspects se sont révélés négatifs. Dr Baldé a assuré que toutes les informations sont transmises dans l’ensemble de la pyramide sanitaire dès qu’un cas suspect est signalé, conformément aux protocoles en vigueur.



Il a par ailleurs invité les populations, notamment dans les zones frontalières, à rester vigilantes. « Nous appelons surtout les chefs de village à signaler tout cas suspect, car des passagers peuvent entrer sans passer par les points d’entrée officiels », a-t-il averti.



La direction régionale de la Santé de Kolda continue de travailler en synergie avec les acteurs communautaires afin d’assurer une meilleure surveillance, compte tenu de la porosité des frontières de la région.



