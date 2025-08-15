Kolda : les premières récoltes de maïs et d’arachide dynamisent le marché local

À Kolda, les premières récoltes de maïs et d’arachide font leur entrée sur le marché, une opportunité pour les femmes commerçantes qui dominent la vente au détail.



Au marché central, Fatoumata Barry, venue s’approvisionner auprès d’un grossiste de Diaobé, explique avoir acheté un sac de maïs à 20.000 FCFA, après une longue négociation. Le sac sera ensuite partagé entre trois revendeuses, chacune écoulant sa part au détail. « Nous avons obtenu le sac moins cher que le prix initial de 25.000 FCFA, et nous le partageons équitablement », raconte-t-elle.



Même pratique du côté de Ramatoulaye Seydi, qui souligne que les femmes se répartissent le maïs avant de le revendre soit au marché, soit dans les quartiers.



Les arachides, elles aussi disponibles depuis quelques jours, sont vendues au détail essentiellement par des femmes. Un sac de 50 kg se négocie entre 10.000 et 15.000 FCFA, tandis que le kilogramme est cédé à 1.000 FCFA. Mais selon Mariama Diallo, commerçante, « il est difficile de faire un bénéfice, car les clients estiment que le prix reste élevé ».



Côté consommateurs, l’arrivée de ces récoltes est perçue comme une bouffée d’oxygène en période de soudure, même si les tarifs restent jugés trop élevés pour certaines familles. « Le mois d’août est toujours difficile. Ces produits sont les bienvenus, mais tout le monde ne peut pas les acheter à ces prix. Peut-être qu’ils baisseront avec le temps », espère Ousmane Diao.



Dans les allées du marché de Kolda, maïs et arachides occupent désormais les étals, annonçant la nouvelle saison agricole.



✅ APS







