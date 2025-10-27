Khombole accueille la première pierre de l’Observatoire astronomique du Sénégal





La commune de Khombole, dans la région de Thiès, a été le cadre jeudi de la pose de la première pierre de l’Observatoire astronomique du Sénégal (OAS). La cérémonie s’est déroulée en présence de Mary Teuw Niane, ministre directeur de cabinet du président de la République, et de Maram Kaïré, directeur général de l’Agence sénégalaise d’études spatiales (ASES).



Selon Maram Kaïré, ce projet marque le lancement d’une infrastructure dédiée au progrès scientifique et à l’innovation. L’OAS sera équipé d’un télescope principal de 600 millimètres et de plusieurs télescopes C14 de 300 millimètres, tous pilotables à distance. L’observatoire, présenté comme une installation unique en Afrique de l’Ouest, sera implanté sur un terrain de deux hectares.



Le responsable de l’ASES explique que l’infrastructure servira à la fois de centre de recherche avancée, d’espace de formation en astronomie et astrophysique, ainsi que de lieu de sensibilisation scientifique. Il ajoute que ce projet contribuera également au développement local grâce à la création d’emplois qualifiés et au développement de compétences en optique, électronique et robotique.



L’OAS ambitionne aussi de devenir un pôle de savoir dans les domaines de l’informatique et de l’éducation scientifique, tout en soutenant le tourisme scientifique et la valorisation de Khombole, localité d’origine de Maram Kaïré.



Il souligne que cet observatoire permettra au Sénégal de s’inscrire dans les grands axes de recherche astronomique, notamment dans le suivi des comètes, astéroïdes et phénomènes d’occultation stellaire, un domaine où la région a longtemps été peu présente. L’ASES prévoit de collaborer avec plusieurs organisations et réseaux scientifiques internationaux, dont l’Union astronomique internationale, l’African Astronomical Society, TESS, AAVSO et Gaia.



S’exprimant à son tour, Mary Teuw Niane a mis en avant l’importance stratégique du secteur spatial pour le développement durable. Selon lui, les pays ayant investi tôt dans l’espace ont progressé plus rapidement vers leurs objectifs. Il rappelle également que les données satellitaires jouent un rôle essentiel dans la prise de décision pour de nombreux secteurs socioéconomiques.

