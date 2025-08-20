Keur Serigne Djebel : Foule nombreuse aux funérailles de l’ancienne députée Fanta Sall





Une foule immense a accompagné l’ancienne députée de la 14ᵉ législature, Fanta Sall, à sa dernière demeure. Décédée mercredi des suites d’une longue maladie, elle a été inhumée ce jeudi 21 août auprès de son père, à Keur Serigne Djebel.



La levée du corps a eu lieu après la prière de Tisbar, à 14 heures, à l’hôpital de Koungheul, avant l’enterrement. La cérémonie s’est déroulée en présence de responsables politiques, d’autorités administratives, religieuses et coutumières, ainsi que de nombreux citoyens venus lui rendre un dernier hommage.



Une délégation de l’Assemblée nationale, d’anciens députés, des représentants de son parti, l’APR, ainsi que des membres d’autres formations politiques ont également pris part aux obsèques.



