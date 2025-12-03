Keur Mbaye Fall : Une femme abattue par son mari, l’enquête éclate en scandale

Les personnes interpellées sont : le père et la mère du suspect, un ami venu le voir quelques heures avant le drame, ainsi qu’une dame soupçonnée d’être la petite-amie du mis en cause. Ces développements viennent contredire la thèse d’un accident avancée par P. M. Diop.





Selon nos sources, l’exploitation du téléphone portable du suspect et les témoignages recueillis par les enquêteurs indiquent que le meurtre serait lié à une histoire de jalousie.

Le mari de Binetou Guèye aurait loué un appartement à Thiaroye pour cette maîtresse présumée.





La famille de la défunte, qui ne croyait pas à la version accidentelle du drame, se montre soulagée par ces avancées. La mère de Binetou Guèye a affirmé qu’elle espère que justice sera rendue à sa fille, tandis qu’une sœur a révélé dans L’Observateur : « Il la harcelait régulièrement. Nous savions tous qu’elle n’était pas heureuse dans son mariage, mais Binetou ne voulait se confier à personne. »





Autre élément crucial de l’enquête : le téléphone de P. M. Diop a mystérieusement disparu. Plusieurs médias rapportent que ce sont ses parents qui l’auraient dissimulé, d’où leur interpellation.





À ce stade, le mari de Binetou Guèye n’est plus poursuivi pour homicide involontaire mais pour meurtre, détention illégale d’arme et défaut de papiers administratifs afférents à l’arme. L’enquête se poursuit et devrait permettre d’éclaircir les zones d’ombre de ce drame conjugal qui a bouleversé Keur Mbaye Fall.

