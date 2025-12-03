Keur Massar : un réseau de trafiquants de drogue démantelé, trois Bissau-Guinéens arrêtés avec 25 kg de cocaïne et autres produits illicites

Selon les informations recueillies sur place, les suspects ont été surpris avec 25 kilogrammes de cocaïne, estimés à 1 milliard 250 000 F CFA, ainsi que quatre paquets de hashish de 100 grammes chacun et des comprimés d’ecstasy. Les produits saisis étaient en partie périmés, soulignant la négligence et la précipitation dans laquelle les trafiquants menaient leurs activités.



En plus de la drogue, les policiers ont saisi une voiture utilisée par le réseau, plusieurs faux billets ainsi que divers matériels liés au trafic, révélant l’organisation et les moyens déployés par ce groupe pour écouler les produits prohibés. L’opération s’inscrit dans le cadre de la lutte nationale contre le trafic de drogue et vise à protéger les populations, notamment les jeunes, contre les dangers de la consommation de stupéfiants.



Les trois suspects, désormais entre les mains de la justice, seront prochainement présentés devant le parquet. Les autorités ont également précisé que l’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et déterminer l’étendue réelle de ce réseau, qui aurait opéré depuis plusieurs mois dans la région.



Les habitants de Keur Massar, qui ont alerté les forces de l’ordre, sont salués pour leur vigilance, preuve que la collaboration entre la population et les services de sécurité est essentielle dans la lutte contre le crime organisé. Cette affaire, spectaculaire par l’ampleur des quantités saisies et la sophistication du réseau, envoie un message clair : le trafic de drogue ne restera pas impuni, et les forces de sécurité restent déterminées à démanteler tous les réseaux opérant sur le territoire.

