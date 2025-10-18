Madiambal Diagne arrêté en France

Sous le coup d'un mandat d'arrêt international, Madiambal Diagne a été arrêté en France. L'information a été confirmée par l'un de ses avocats. Le patron du groupe Avenir Communication est cité par une information judiciaire portant sur de présumées transactions suspectes relevées dans un rapport de la CENTIF et portant sur 21 milliards de francs CFA.