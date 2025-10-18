Menu
L'Actualité au Sénégal

Madiambal Diagne arrêté en France


Rédigé le Mardi 21 Octobre 2025 à 13:42 | Lu 45 fois Rédigé par



Sous le coup d'un mandat d'arrêt international, Madiambal Diagne a été arrêté en France. L'information a été confirmée par l'un de ses avocats. Le patron du groupe Avenir Communication est cité par une information judiciaire portant sur de présumées transactions suspectes relevées dans un rapport de la CENTIF et portant sur 21 milliards de francs CFA.



Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop

Lat Soukabé Fall - 20/10/2025 - 0 Commentaire
Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a...

Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants

Lat Soukabé Fall - 17/10/2025 - 0 Commentaire
À Thiès, le mot d’ordre de grève lancé par le G7 est massivement respecté, presque tous les élèves étant libérés. M. Kanté, membre de l’administration du Cem Mamadou Diaw, confirme : « Les classes...

Actualités

Affrontements entre jeunes et forces de l’ordre à Keur Mbaye Fall autour d’un terrain de football

- 21/10/2025 - 0 Commentaire
Des heurts ont éclaté à Keur Mbaye Fall entre jeunes et forces de l’ordre après un différend lié à un terrain de football que son propriétaire privé souhaite transformer en immeuble.   Des...

Kédougou adopte un plan de gestion des risques d’inondations de 7 milliards de FCfa

- 21/10/2025 - 0 Commentaire
Un plan de gestion des risques d’inondations évalué à 7 milliards de FCfa a été adopté à Kédougou. Il prévoit dix actions structurelles et huit mesures non structurelles pour renforcer la résilience...
