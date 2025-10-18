Sous le coup d'un mandat d'arrêt international, Madiambal Diagne a été arrêté en France. L'information a été confirmée par l'un de ses avocats. Le patron du groupe Avenir Communication est cité par une information judiciaire portant sur de présumées transactions suspectes relevées dans un rapport de la CENTIF et portant sur 21 milliards de francs CFA.
Madiambal Diagne arrêté en France
Rédigé le Mardi 21 Octobre 2025 à 13:42 | Lu 45 fois Rédigé par Hanne Abou
Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop
Lat Soukabé Fall - 20/10/2025 - 0 Commentaire
Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a...
Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants
Lat Soukabé Fall - 17/10/2025 - 0 Commentaire
Affrontements entre jeunes et forces de l’ordre à Keur Mbaye Fall autour d’un terrain de football
Rédaction - 21/10/2025 - 0 Commentaire
Des heurts ont éclaté à Keur Mbaye Fall entre jeunes et forces de l’ordre après un différend lié à un terrain de football que son propriétaire privé souhaite transformer en immeuble. Des...
Kédougou adopte un plan de gestion des risques d’inondations de 7 milliards de FCfa
Rédaction - 21/10/2025 - 0 Commentaire
