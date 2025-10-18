Kédougou adopte un plan de gestion des risques d’inondations de 7 milliards de FCfa





Un plan de gestion des risques d’inondations, estimé à 7 milliards de FCfa, a été approuvé hier à Kédougou lors d’un atelier de restitution, rapporte Le Soleil. Ce document stratégique regroupe dix actions structurelles et huit mesures non structurelles destinées à mieux anticiper les crues et à renforcer la résilience des populations.



Selon le préfet de Kédougou, El Hadj Malick Sémou Diouf, ce plan résulte d’un processus participatif ayant associé l’ensemble des acteurs locaux. « L’objectif est de partager les résultats du diagnostic sur les risques d’inondation et d’adopter des mesures adaptées », a-t-il précisé. Il a ajouté que les actions non structurelles concerneront la sensibilisation des populations face aux comportements à risque, tandis que les actions structurelles porteront sur la construction d’ouvrages de protection, notamment une digue pour contenir les débordements du fleuve Gambie et le ruissellement fluvial.



De son côté, Moustapha Bâ, représentant de la Direction de la prévention et de la gestion des inondations (DPGI), a insisté sur l’importance de la planification et de la gestion des déchets et des eaux usées, souvent responsables de la vulnérabilité urbaine. Il a également annoncé la mise en place prochaine de comités locaux de gestion des inondations afin d’assurer une meilleure coordination des actions sur le terrain.



Ce plan, validé par les autorités administratives et les acteurs techniques, constitue une étape importante dans la politique locale de prévention et de gestion durable des inondations à Kédougou.

