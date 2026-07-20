Selon les éléments du dossier, les faits se sont déroulés sous l'autopont de Keur Massar. Le prévenu aurait montré à sa victime un prétendu ticket de loterie gagnant d'une valeur de 16 millions de FCFA. Il lui aurait expliqué qu'il ne pouvait pas encore encaisser son gain, les bureaux de la société de loterie étant, selon lui, fermés.





Prétextant un besoin urgent d'argent, il aurait demandé au septuagénaire de lui prêter un million de FCFA, promettant de le rembourser dès qu'il aurait encaissé son supposé gain.





Convaincu par cette histoire, le retraité lui remet la somme. Pour inspirer davantage confiance, Moussa Ba indique même une adresse où il prétend habiter et demande à son bienfaiteur de revenir plus tard.





Lorsque la victime se présente à cette adresse, elle découvre que le commerçant est introuvable. Les semaines, puis les mois passent sans aucun remboursement.





Le retraité finira par reconnaître son présumé escroc par hasard alors que celui-ci circulait à moto. Il alerte aussitôt les personnes présentes, ce qui permettra son interpellation.





À l'audience, Moussa Ba a d'abord contesté les accusations avant de reconnaître avoir inventé l'histoire du ticket gagnant. Il a déclaré avoir déjà remboursé une partie de l'argent et promis de verser le reste après sa libération.





Le ministère public a estimé que les faits d'escroquerie étaient clairement établis, tandis que l'accusation liée au charlatanisme n'était pas suffisamment fondée.



Le tribunal a finalement relaxé Moussa Ba pour ce dernier chef, mais l'a reconnu coupable d'escroquerie. Il a été condamné à six mois d'emprisonnement, dont deux mois ferme, ainsi qu'au versement de 500 000 FCFA de dommages et intérêts à la victime.

