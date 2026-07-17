Alertés, les éléments du commissariat de Bignona se sont rapidement rendus sur les lieux. À leur arrivée, ils ont découvert le corps sans vie du sexagénaire étendu au sol à l'intérieur d'une chambre. Une femme de 43 ans, qui se trouvait sur place, a été entendue par les enquêteurs.





Selon les premières déclarations recueillies, le commerçant aurait brusquement chuté alors qu'il se trouvait avec elle dans la chambre. Il aurait heurté l'arrière de sa tête contre le rebord en béton du lit, provoquant une grave blessure. Les policiers ont également constaté la présence de traces de sang dans la pièce, qui devraient faire l'objet d'analyses dans le cadre de l'enquête.





Le corps de la victime a été transféré à la morgue du district sanitaire de Bignona afin qu'une autopsie soit pratiquée. Cet examen permettra de déterminer avec précision les causes du décès et d'établir si la blessure constatée est directement à l'origine de la mort ou si un autre facteur médical est intervenu.



Les autorités judiciaires ont ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce drame. Les conclusions de l'autopsie et les investigations des enquêteurs seront déterminantes pour établir les faits.

