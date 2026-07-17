Les faits remontent au 6 juillet. Après avoir terminé son service en fin d'après-midi, le cuisinier aurait profité de l'absence d'un collègue pour fouiller son sac à dos. Il en aurait retiré deux billets, l'un de 1 000 F CFA et l'autre de 500 F CFA, avant de se diriger vers la sortie de l'établissement.





Cependant, la disparition de l'argent est rapidement signalée par le propriétaire du sac. Alertée, la direction demande aux agents de sécurité d'intercepter le suspect avant qu'il ne quitte les lieux. Lors de la fouille, les 1 500 F CFA sont retrouvés sur lui.





L'enquête interne avait été préparée avec soin. Face à plusieurs disparitions d'argent constatées les jours précédents, les responsables de l'hôtel avaient relevé les numéros de série des billets placés dans le sac du collègue. La comparaison avec les billets retrouvés sur le suspect a permis de confirmer leur provenance. Confronté à ces éléments, le jeune cuisinier a finalement reconnu les faits.





À l'audience, la victime a expliqué avoir subi plusieurs vols successifs au cours des jours précédents, affirmant avoir perdu à différentes reprises de petites sommes d'argent. Elle a sollicité des dommages et intérêts devant le tribunal.





Le prévenu, de son côté, n'a pas contesté les faits, mais a tenté d'expliquer son geste. Il a déclaré avoir agi parce qu'il souffrait de la faim et qu'il ne disposait d'aucun moyen pour se nourrir. Selon ses déclarations, les cuisiniers de l'établissement n'étaient pas autorisés à consommer les plats qu'ils préparaient.



Après avoir examiné le dossier, le tribunal l'a reconnu coupable de vol. Il a été condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et devra également verser 50 000 F CFA de dommages et intérêts à son collègue.

