Keur Massar : deux voleurs se cachent quatorze heures dans un bassin avant d’être arrêtés à 18h par la police

La scène paraît invraisemblable, pourtant elle s’est bel et bien déroulée à Keur Massar, ce dimanche matin.

Il était à peine 4h du matin quand deux jeunes, ont arraché le téléphone d’un passant en pleine rue.



La victime s’est mise à crier :



« Attrapez-les ! Attrapez-les ! »



Les habitants du quartier, déjà éveillés pour la prière du fajr, ont aussitôt réagi.

En quelques minutes, une foule furieuse s’est mise à poursuivre les deux voleurs dans les ruelles sablonneuses de Keur Massar Extension.



Pris de panique, les deux malfaiteurs ont abandonné leur moto à proximité d’un terrain vague, derrière une rangée de maisons inachevées.

Ils se sont alors enfoncés dans une zone marécageuse, où un vieux bassin d’eau stagnante .



Sans réfléchir, ils se sont jetés dans le bassin, s’y immergeant jusqu’au cou, dissimulés derrière les herbes hautes.



De 4h du matin jusqu’à 18h, ils sont restés cachés dans l’eau boueuse, sans bouger, sous un soleil de plomb.

La chaleur, les moustiques, la faim, la peur… tout s’est mêlé à leur calvaire.

À plusieurs reprises, des passants se sont approchés sans les remarquer.



Vers 17h45, les habitants ont remarqué des mouvements suspects dans le bassin.



Ces derniers, intrigués, ont alerté la police de Keur Massar Nord qui patrouillait dans la zone.



En arrivant, les policiers ont d’abord cru à une plaisanterie. Mais lorsqu’ils se sont approchés, ils ont aperçu deux têtes couvertes de vase dépassant à peine de l’eau.

À 18h précises, les deux jeunes, épuisés et tremblants, ont été sortis du bassin et menottés sous les yeux d’une foule médusée



Les téléphones volés, , ont été retrouvé dans un sachet plastique flottant à proximité.

Les suspects, âgés de 19 et 21 ans, ont reconnu les faits.

Ils ont expliqué avoir eu peur d’être lynchés par la population, d’où leur cachette improvisée.



Les deux voleurs ont été conduits à la brigade de Keur Massar Nord, où ils seront présentés au procureur pour vol en réunion et tentative de fuite.

