Keur Massar : 12 personnes en garde à vue pour actes homosexuels et transmission volontaire du VIH

Rédigé le Samedi 7 Février 2026 à 22:46 | Lu 30 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

La Brigade de Recherches de la Compagnie de gendarmerie de Keur Massar a procédé, du 4 au 6 février 2026, à la mise en garde à vue de douze individus, soupçonnés d’homosexualité et poursuivis pour plusieurs infractions graves. Selon les autorités, les suspects sont accusés d’association de malfaiteurs, d’actes contre nature avec transmission volontaire du VIH/sida par rapports sexuels non protégés, ainsi que de mise en danger de la vie d’autrui.



L’enquête a été ouverte suite à des informations faisant état d’activités à risque, impliquant des individus séropositifs ayant des relations sexuelles sans protection et en toute connaissance de leur statut. Les investigations menées par la gendarmerie ont conduit à l’interpellation de douze personnes dans différents quartiers de Keur Massar.



Identité des suspects

P.S.R. THIAM, 20 ans, électricien. I. CAMARA, 37 ans, commerçant. A. DIALLO, 40 ans, tailleur. M.B. BALDE, 28 ans, agent administratif dans une université. M. GNINING, 25 ans, étudiant. S. BA, 22 ans, commerçant. B. KA, 20 ans, élève. B. FAYE, 30 ans, commerçant. B. NDIAYE, 29 ans, brancardier dans un hôpital. D. DRAME, 43 ans, artiste chanteur. D.L. DIENG, 38 ans, agent de banque. C.A.T. DIALLO, 43 ans, animateur de télévision.

Les douze personnes sont actuellement en garde à vue sous la supervision du procureur Saliou D., en attendant les suites de l’enquête. Les investigations se poursuivent pour déterminer l’étendue des faits et l’implication éventuelle d’autres individus.

