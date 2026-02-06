Menu
L'Actualité au Sénégal

Keur Massar : 12 personnes en garde à vue pour actes homosexuels et transmission volontaire du VIH


Rédigé le Samedi 7 Février 2026 à 22:46 | Lu 30 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Brigade de Recherches de la Compagnie de gendarmerie de Keur Massar a procédé, du 4 au 6 février 2026, à la mise en garde à vue de douze individus, soupçonnés d’homosexualité et poursuivis pour plusieurs infractions graves. Selon les autorités, les suspects sont accusés d’association de malfaiteurs, d’actes contre nature avec transmission volontaire du VIH/sida par rapports sexuels non protégés, ainsi que de mise en danger de la vie d’autrui.


Keur Massar : 12 personnes en garde à vue pour actes homosexuels et transmission volontaire du VIH

L’enquête a été ouverte suite à des informations faisant état d’activités à risque, impliquant des individus séropositifs ayant des relations sexuelles sans protection et en toute connaissance de leur statut. Les investigations menées par la gendarmerie ont conduit à l’interpellation de douze personnes dans différents quartiers de Keur Massar.
 

Identité des suspects

  1. P.S.R. THIAM, 20 ans, électricien.

  2. I. CAMARA, 37 ans, commerçant.

  3. A. DIALLO, 40 ans, tailleur.

  4. M.B. BALDE, 28 ans, agent administratif dans une université.

  5. M. GNINING, 25 ans, étudiant.

  6. S. BA, 22 ans, commerçant.

  7. B. KA, 20 ans, élève.

  8. B. FAYE, 30 ans, commerçant.

  9. B. NDIAYE, 29 ans, brancardier dans un hôpital.

  10. D. DRAME, 43 ans, artiste chanteur.

  11. D.L. DIENG, 38 ans, agent de banque.

  12. C.A.T. DIALLO, 43 ans, animateur de télévision.
     

Les douze personnes sont actuellement en garde à vue sous la supervision du procureur Saliou D., en attendant les suites de l’enquête. Les investigations se poursuivent pour déterminer l’étendue des faits et l’implication éventuelle d’autres individus.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Délocalisation du 4 avril 2026 à Thiès : le maire salue un « moment de réconciliation avec la République »

Lat Soukabé Fall - 04/02/2026 - 0 Commentaire
Délocalisation du 4 avril 2026 à Thiès : le maire salue un « moment de réconciliation avec la République »
Le maire de Thiès s’est prononcé, ce mardi 3 février 2026, lors d’une conférence de presse, sur la décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de délocaliser la célébration de la...

Destruction de la fresque de Thiès : Ousmane Diop interpelle fermement la mairie

Lat Soukabé Fall - 26/01/2026 - 0 Commentaire
Destruction de la fresque de Thiès : Ousmane Diop interpelle fermement la mairie
La destruction de la fresque emblématique de la cité du rail continue de provoquer des réactions. Parmi les voix les plus audibles, celle d’Ousmane Diop, leader du mouvement Alliance Wallu Askan Wi...

Actualités

IEF Thies Departement Fête l’Excellence : le Préfet magnifie le mérite et exhorte les élèves à viser plus haut

Lat Soukabé Fall - 07/02/2026 - 0 Commentaire
IEF Thies Departement Fête l’Excellence : le Préfet magnifie le mérite et exhorte les élèves à viser plus haut
La cérémonie de la Fête de l’Excellence de l'IEF Thiés département s’est tenue ce week-end dans une atmosphère de fierté et d’émotion, en présence des autorités administratives, territoriales,...

UCAD : la fermeture des restaurants universitaires plonge des étudiants dans la précarité alimentaire

- 07/02/2026 - 0 Commentaire
UCAD : la fermeture des restaurants universitaires plonge des étudiants dans la précarité alimentaire
À l’UCAD, la fermeture des restaurants universitaires plonge de nombreux étudiants dans une situation de précarité alimentaire, illustrée par des images largement partagées sur les réseaux sociaux....
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags