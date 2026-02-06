Keur Massar : 12 personnes en garde à vue pour actes homosexuels et transmission volontaire du VIH

L’enquête a été ouverte suite à des informations faisant état d’activités à risque, impliquant des individus séropositifs ayant des relations sexuelles sans protection et en toute connaissance de leur statut. Les investigations menées par la gendarmerie ont conduit à l’interpellation de douze personnes dans différents quartiers de Keur Massar.
Identité des suspects
P.S.R. THIAM, 20 ans, électricien.
I. CAMARA, 37 ans, commerçant.
A. DIALLO, 40 ans, tailleur.
M.B. BALDE, 28 ans, agent administratif dans une université.
M. GNINING, 25 ans, étudiant.
S. BA, 22 ans, commerçant.
B. KA, 20 ans, élève.
B. FAYE, 30 ans, commerçant.
B. NDIAYE, 29 ans, brancardier dans un hôpital.
D. DRAME, 43 ans, artiste chanteur.
D.L. DIENG, 38 ans, agent de banque.
C.A.T. DIALLO, 43 ans, animateur de télévision.
Les douze personnes sont actuellement en garde à vue sous la supervision du procureur Saliou D., en attendant les suites de l’enquête. Les investigations se poursuivent pour déterminer l’étendue des faits et l’implication éventuelle d’autres individus.