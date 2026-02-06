Menu
Il se faisait passer pour médecin : un infirmier au cœur d’une affaire d’avortement illégal


Rédigé le Samedi 7 Février 2026 à 16:15


Un dossier sensible relatif à un avortement clandestin a été porté devant la justice, impliquant Abdoulaye Sow, infirmier qui se faisait passer pour un médecin. L’homme consultait illégalement à domicile, en dehors de tout cadre réglementaire.


L’affaire a été révélée à la suite d’événements tragiques ayant profondément affecté un couple, dont l’espoir a été réduit à néant après l’intervention clandestine. Alertées, les autorités ont ouvert une enquête pour exercice illégal de la médecine et pratiques médicales prohibées.
Les investigations ont permis d’établir que l’infirmier usurpait la qualité de médecin afin de gagner la confiance de ses patients. Cette supercherie lui aurait permis de pratiquer des actes médicaux dangereux, sans autorisation ni équipement adéquat.
 
Son arrestation met en lumière les risques liés aux avortements clandestins, souvent pratiqués dans des conditions précaires, avec de lourdes conséquences sanitaires et psychologiques.
 
Cette affaire soulève également la question du contrôle des professionnels de santé et de la lutte contre les faux praticiens qui exploitent la vulnérabilité des populations.
 
La justice devra désormais se prononcer sur les responsabilités pénales du mis en cause, tandis que les autorités sanitaires appellent à une sensibilisation accrue sur les dangers de ces pratiques illégales.


Lat Soukabé Fall

