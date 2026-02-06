Mbour : une coépouse poignardée, verdict attendu le 19 février

Lors du procès, l’accusée a comparu devant le tribunal, où les débats ont porté sur les circonstances exactes de l’agression et les motivations de l’acte reproché. La défense a tenté de contextualiser les faits, tandis que l’accusation a insisté sur la gravité du geste.



Le parquet a requis une peine proportionnelle aux faits, soulignant la nécessité de sanctionner fermement les violences au sein du couple.



Le verdict est attendu le 19 février et est très suivi par l’opinion publique locale, tant l’affaire soulève des questions sociales sensibles.



Ce dossier remet au centre des débats la problématique des violences intrafamiliales et la nécessité de mécanismes de prévention et de médiation pour éviter de tels drames.

Les faits se seraient produits dans un contexte de tensions au sein du foyer, illustrant les conflits parfois exacerbés dans certaines situations de cohabitation conjugale. La victime aurait été gravement blessée, entraînant l’ouverture immédiate d’une procédure judiciaire.