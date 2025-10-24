Kédougou : un trafiquant interpellé avec du Tramadol et du Kush à Kharakhena

Menu
À Kharakhena, dans le département de Saraya, la Brigade régionale des stupéfiants de Kédougou a arrêté un individu en possession de Tramadol et de Kush. Une perquisition a permis de découvrir 60 sachets supplémentaires de drogue.


La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kédougou, relevant de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a mené une opération fructueuse le 24 octobre 2025 à Kharakhena, dans le département de Saraya.

Les agents ont interpellé un individu soupçonné de trafic de substances psychotropes, à la suite d’un renseignement opérationnel indiquant qu’il écoulait du Tramadol et du Kush, une drogue synthétique très répandue dans la région.

Lors de son arrestation, les enquêteurs ont découvert sur lui 480 comprimés de Tramadol, 10 sachets de Kush, ainsi qu’une somme d’argent suspecte, considérée comme provenant de la vente de drogue.

Une perquisition à son domicile a ensuite permis de saisir 60 sachets supplémentaires de Kush, confirmant l’importance de son activité illicite.

Le suspect a été placé en garde à vue pour trafic de drogue et détention de produits psychotropes. L’enquête se poursuit sous la supervision du parquet compétent afin d’identifier d’éventuels complices.

