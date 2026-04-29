Kédougou : un éboulement dans une zone interdite d’orpaillage fait un mort

Un effondrement survenu mercredi dans le village aurifère de Kharakhéna, situé dans la région de Kédougou, a entraîné la mort d’un orpailleur, selon des informations recueillies auprès des services de santé locaux.

D’après l’infirmier chef de poste, Mady Dansokho, la victime, de nationalité burkinabè, a perdu la vie après l’écroulement d’un puits situé dans une zone interdite à l’exploitation artisanale, précisément dans le périmètre d’Afrigold.

Suite à l’incident, les éléments de la brigade de gendarmerie de Kharakhéna se sont déplacés pour effectuer les constatations nécessaires.

Le corps a ensuite été transporté à la morgue du centre de santé de Saraya.