Kédougou : le ministre Birame Souleye Diop exhorte les sociétés minières à mieux soutenir les communautés locales

Un appel à plus de responsabilité sociale

En déplacement à Kédougou, le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a invité les sociétés minières à respecter leurs obligations légales et sociales, notamment en matière de protection de l’environnement et de soutien aux communautés locales.



Il a dénoncé l’insuffisance des investissements sociaux : « Cinq milliards de francs CFA dépensés en cinq ans pour des populations ayant perdu leurs terres, c’est vraiment insuffisant », a-t-il déclaré.



Les enjeux économiques et environnementaux

Le président du comité national ITIE, Thialy Faye, a rappelé que l’exploitation minière peut transformer l’économie locale et nationale si elle est menée de manière responsable. Il a insisté sur la nécessité d’une vigilance accrue pour limiter les impacts négatifs sur l’environnement et la biodiversité.



Les attentes des élus locaux

Pour sa part, Demba Doucouré, adjoint au maire de Kédougou, a salué cette démarche et souligné le paradoxe persistant : malgré la présence massive de mines, le chômage reste élevé dans la région. Il a plaidé pour que les riverains bénéficient davantage du Fonds d’appui et de péréquation aux collectivités territoriales (FAPCT), financé par l’industrie minière.



aps

