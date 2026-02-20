Kédougou : Démantèlement d’un réseau de traite d’êtres humains, une Nigériane libérée

Selon les autorités, l’action a permis l’interpellation d’une femme poursuivie pour association de malfaiteurs, traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et complicité de faux.



L’arrestation a été rendue possible grâce à un renseignement signalant la présence de la victime dans l’établissement « ROUGEO BAR », situé dans le village de Bantaco. Les agents de la DNLT se sont rendus sur place le 18 février et ont interpellé la suspecte dans la chambre n°4, où se trouvait également la jeune ressortissante nigériane.





L’enquête a révélé un système d’exploitation par la dette particulièrement strict. La mise en cause a reconnu avoir organisé le voyage de la victime depuis le Nigeria, via le Bénin, avec la complicité d’un réseau transnational. La victime se voyait imposer une « dette de convoyage » d’un montant d’un million (1 000 000) FCFA, qu’elle devait rembourser en reversant la totalité de ses revenus quotidiens à sa proxénète.



Lors de sa première nuit d’exploitation, la victime a généré 17 000 FCFA provenant de quatre clients, montant immédiatement confisqué par la suspecte. Le reliquat de la dette imposée s’élevait ainsi à 983 000 FCFA au moment de l’intervention, souligne la police. La suspecte se chargeait également de former la victime aux « tarifs » et « prestations » liées à la prostitution.



La DNLT indique que l’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices et d’élucider le fonctionnement complet du réseau transnational. Les autorités invitent toute personne témoin de faits similaires à alerter immédiatement les forces de l’ordre.





Cette opération témoigne de la vigilance des forces de sécurité sénégalaises face aux réseaux de traite d’êtres humains et d’exploitation sexuelle, et marque une avancée significative dans la protection des victimes de ces pratiques criminelles.

