Kédougou : 24 patients sous dialyse, le centre hospitalier saturé





Le centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou fait face à une forte pression dans son service de néphrologie. Selon le néphrologue Modou Ndongo, 24 patients atteints de maladies rénales chroniques y suivent actuellement des séances de dialyse, alors que la capacité initiale du centre n’était prévue que pour 11 malades.



Faute d’espace et de personnel, les équipes prennent parfois en charge d’autres patients en urgence, notamment ceux qui n’ont plus les moyens de se soigner dans le privé. Chaque séance dure plus de quatre heures, ce qui limite la possibilité d’élargir la prise en charge.



Pour soulager la longue liste d’attente, un “mini-branchement” est organisé le jeudi après-midi. Le médecin souligne que si le centre disposait de plus de moyens humains et matériels, il pourrait doubler sa capacité et réduire les délais.



Le spécialiste a rappelé que le traitement repose sur l’hémodialyse ou la confection de fistules artérioveineuses. À ce titre, un récent camp chirurgical mené par le ministère de la Santé et la Fondation du Port autonome de Dakar a permis de réaliser plus de 16 interventions à Kédougou, évitant ainsi aux malades de longs déplacements vers Dakar, situé à 740 km.



Enfin, le néphrologue a mis en garde contre l’automédication et l’usage abusif de remèdes traditionnels, rappelant que les maladies rénales sont souvent liées au diabète, à l’hypertension, aux infections ou à certaines complications de grossesse.



aps

