Fièvre de la vallée du Rift : un deuxième cas confirmé à Dioffior





Un nouveau cas de fièvre de la vallée du Rift a été confirmé à Dioffior, dans la région de Fatick, selon le docteur Assane Ndiaye, directeur régional de la santé.



La personne infectée est un éleveur d’une quarantaine d’années, récemment revenu de Dahra Djolof, localité située dans le nord-ouest du pays.



Ce cas constitue le deuxième enregistré dans la région médicale de Fatick, après une première contamination détectée la semaine précédente dans la même commune.



Pour faire face à la situation, une équipe d’investigation a été dépêchée sur place afin de renforcer la surveillance épidémiologique et d’assurer une prise en charge appropriée, a indiqué le docteur Ndiaye.

