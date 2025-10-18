Thiès, Kataly, Linguère : une bande de braqueurs interrégionale neutralisée par la police





Le Commissariat urbain de Linguère a réussi un important coup de filet dans la lutte contre le grand banditisme. À la suite d’un vol à main armée commis dans la nuit du 8 au 9 septembre 2025, les forces de l’ordre ont lancé une vaste opération qui a conduit à l’arrestation de quatorze individus, soupçonnés d’appartenir à un réseau de braqueurs actif dans plusieurs régions du pays.



L’enquête a démarré après un renseignement précis, permettant d’interpeller huit premiers suspects. L’un d’eux a nié toute participation au braquage de Linguère, tout en reconnaissant son implication dans une autre attaque armée perpétrée contre un restaurant de la localité de Kataly.



Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs ont mis la main sur quatre autres complices dans un village de la région de Louga. Les éléments recueillis ont révélé que la bande, bien organisée, était impliquée dans plusieurs opérations criminelles, notamment :



le braquage d’un point de transfert d’argent à Linguère ;

l’attaque d’une station-service à Thiès ;

et le braquage d’un restaurant à Kataly.

L’enquête a connu une avancée majeure le 20 octobre, avec l’arrestation de deux nouveaux membres, dont le principal suspect présenté comme le cerveau du groupe, un individu connu sur les réseaux sociaux.



Tous les mis en cause ont été placés en garde à vue, tandis que les investigations se poursuivent pour identifier d’éventuels complices et retrouver les armes utilisées lors des attaques.

