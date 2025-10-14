Menu
L'Actualité au Sénégal

Thiès : Panel sur la charge mentale des patientes atteintes de cancer du sein


Rédigé le Mercredi 15 Octobre 2025 à 16:53 | Lu 39 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La ville de Thiès se prépare à accueillir un panel dédié à la charge mentale des femmes atteintes de cancer du sein, une initiative visant à mieux comprendre les pressions psychologiques et organisationnelles auxquelles ces patientes sont confrontées au quotidien.


Organisé par des professionnels de santé en partenariat avec des associations locales, ce panel offrira une plateforme de dialogue et d’échanges entre patientes, médecins, psychologues, travailleurs sociaux et familles. L’objectif est d’identifier les sources de stress et de fatigue liées à la maladie et de proposer des solutions concrètes pour alléger cette charge mentale.

« Le cancer du sein ne touche pas seulement le corps, il impacte profondément la vie quotidienne des patientes », explique le Dr [Nom], spécialiste impliqué dans le panel. « Entre les traitements, les rendez-vous médicaux et la gestion de la vie familiale ou professionnelle, les femmes se retrouvent souvent surchargées mentalement. Il est crucial de leur apporter un soutien adapté. »

Le programme prévoit :

  • Témoignages de patientes sur leurs expériences et défis quotidiens.

  • Ateliers pratiques pour apprendre à mieux gérer le stress, organiser son quotidien et demander de l’aide.

  • Tables rondes avec professionnels de santé et associations pour proposer des solutions concrètes de soutien.

  • Conseils pour les familles et proches, afin d’accompagner efficacement les patientes.

Le panel est ouvert à toutes les patientes, leurs proches, professionnels de santé et acteurs communautaires, et vise à promouvoir la solidarité et la prise en charge globale de la maladie.



Lat Soukabé Fall

