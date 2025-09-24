Menu
L'Actualité au Sénégal

Kébémer : Affrontement entre éleveurs et cultivateurs fait deux blessés graves


Rédigé le Vendredi 26 Septembre 2025 à 21:19 | Lu 27 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une violente altercation a éclaté dans le quartier Gala Mbengue, à Kébémer, opposant éleveurs et cultivateurs. Deux personnes ont été gravement blessées et évacuées vers le district sanitaire de Kébémer pour des soins d’urgence. Le présumé auteur de l’incident a pris la fuite vers Médina Kane et fait l’objet de recherches actives par la gendarmerie locale.


Kébémer : Affrontement entre éleveurs et cultivateurs fait deux blessés graves
Les tensions entre éleveurs et cultivateurs dans la région ne sont pas nouvelles. La concurrence pour l’accès aux terres cultivables et aux pâturages s’intensifie à cause de plusieurs facteurs :
 
Pression démographique et extension des zones agricoles.
 
Changements climatiques réduisant la disponibilité des pâturages.
 
Absence de mécanismes de médiation efficaces entre acteurs agricoles et pastoraux.
 
 
Ces facteurs créent un terrain propice aux conflits violents, comme celui survenu à Gala Mbengue. La fuite du présumé responsable montre aussi la difficulté des forces de sécurité à contenir ces incidents, souvent enracinés dans des enjeux économiques et communautaires profonds.
 
Perspectives
 
Pour prévenir de tels affrontements, les experts soulignent l’importance de :
 
Renforcer la médiation locale entre éleveurs et cultivateurs.
 
Mettre en place des règles claires de gestion foncière.
 
Sensibiliser les communautés aux risques liés aux conflits fonciers.
 
 
Sans ces mesures, ces incidents risquent de se répéter, avec des conséquences graves pour la sécurité et la cohésion sociale dans la région.


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :


