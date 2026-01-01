Cité Mixta : Drogue et prostitution démantelées, trois suspects en garde à vue

Les mis en cause, Sidy Mouhameth Dieng (27 ans), Adja Yatta Mbodji (23 ans) et Khady Diouf (19 ans), ont été arrêtés en possession de vingt boulettes de crack, une drogue dont la consommation est en nette progression dans la capitale. Lors de la perquisition effectuée dans une chambre suspecte, les forces de l’ordre ont découvert un dépôt aménagé pour le stockage de la drogue, ainsi que 15 000 francs CFA, montant présumé provenant de la vente de stupéfiants.





Outre le trafic de drogue, les trois individus sont également poursuivis pour proxénétisme, un phénomène préoccupant dans certaines zones de Dakar, ainsi que pour défaut d’enregistrement sanitaire, une infraction qui concerne les lieux servant à la commercialisation ou à la conservation de produits prohibés ou dangereux pour la santé.





Les enquêtes se poursuivent afin de déterminer l’étendue du réseau, l’origine des stupéfiants et l’éventuelle implication d’autres personnes. Les autorités locales ont rappelé leur engagement à lutter contre le trafic de drogue et les réseaux de prostitution, qui représentent un fléau pour la jeunesse et la sécurité dans les quartiers populaires.

