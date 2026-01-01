Menu
L'Actualité au Sénégal

Cité Mixta : Drogue et prostitution démantelées, trois suspects en garde à vue


Rédigé le Samedi 10 Janvier 2026 à 11:47 | Lu 24 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Dans la nuit du 8 janvier, une opération menée par la brigade de recherches du commissariat des Parcelles Assainies a permis l’interpellation de trois individus à la Cité Mixta, dans la banlieue de Dakar, suite à une dénonciation anonyme signalant un trafic de stupéfiants dans le quartier.


Les mis en cause, Sidy Mouhameth Dieng (27 ans), Adja Yatta Mbodji (23 ans) et Khady Diouf (19 ans), ont été arrêtés en possession de vingt boulettes de crack, une drogue dont la consommation est en nette progression dans la capitale. Lors de la perquisition effectuée dans une chambre suspecte, les forces de l’ordre ont découvert un dépôt aménagé pour le stockage de la drogue, ainsi que 15 000 francs CFA, montant présumé provenant de la vente de stupéfiants.
 

Outre le trafic de drogue, les trois individus sont également poursuivis pour proxénétisme, un phénomène préoccupant dans certaines zones de Dakar, ainsi que pour défaut d’enregistrement sanitaire, une infraction qui concerne les lieux servant à la commercialisation ou à la conservation de produits prohibés ou dangereux pour la santé.
 

Les enquêtes se poursuivent afin de déterminer l’étendue du réseau, l’origine des stupéfiants et l’éventuelle implication d’autres personnes. Les autorités locales ont rappelé leur engagement à lutter contre le trafic de drogue et les réseaux de prostitution, qui représentent un fléau pour la jeunesse et la sécurité dans les quartiers populaires.



Lat Soukabé Fall

