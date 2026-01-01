Kolda : l’abbé Joseph Francis Badji nommé évêque coadjuteur par le Vatican

Une nomination pour préparer la succession épiscopale

Âgé de 60 ans, l’abbé Joseph Francis Badji est appelé à assister Mgr Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda depuis l’an 2000. En tant qu’évêque coadjuteur, il dispose du droit de succession automatique, ce qui signifie qu’il deviendra évêque titulaire du diocèse dès que le siège sera vacant, conformément au droit canonique.



En attendant, il exercera la fonction de vicaire général, partageant pleinement la charge pastorale et administrative du diocèse avec l’évêque en place.



Un parcours académique et pastoral solide

Prêtre du diocèse de Ziguinchor, comme Mgr Bassène, Joseph Francis Badji est né le 1er janvier 1966. Il a été ordonné prêtre le 28 décembre 1994 à Oussouye, lors d’une ordination collective présidée par Mgr Maixent Coly, ancien évêque de Ziguinchor.



Spécialiste de philosophie et formateur reconnu, l’abbé Badji dirigeait jusqu’à sa nomination le Grand Séminaire interdiocésain Jean-Marie Vianney de Brin, un établissement majeur dans la formation des futurs prêtres du Sénégal et de la sous-région.



Un diocèse aux défis pastoraux importants

Le diocèse de Kolda couvre un vaste territoire englobant la Moyenne et la Haute Casamance, notamment les régions de Kolda et de Sédhiou. Cette zone se caractérise par une diversité culturelle et religieuse, ainsi que par des défis sociaux importants, nécessitant un engagement pastoral soutenu.



L’arrivée de l’évêque coadjuteur vise ainsi à assurer la continuité, renforcer la gouvernance diocésaine et accompagner les communautés chrétiennes dans un contexte en constante évolution.



Une transition dans la sérénité

Avec cette nomination, le Vatican confirme sa volonté d’assurer une transition harmonieuse à la tête du diocèse de Kolda, en s’appuyant sur un homme d’Église expérimenté, profondément enraciné dans la réalité pastorale du sud du pays.

