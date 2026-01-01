Menu
Trois détenus arrêtés après une violente altercation à la prison de Mbour


Rédigé le Samedi 10 Janvier 2026 à 11:58 | Lu 26 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour a été le théâtre d’une tentative d’évasion spectaculaire dans la nuit de jeudi à vendredi. Trois détenus placés en cellule d’isolement ont tenté de s’évader, mais leur plan a été rapidement déjoué grâce à la vigilance des gardiens pénitentiaires.


Vers 2 heures du matin, « Beau gars », « Sérère » et « Nandité » ont défoncé la porte de leur cellule. Leur objectif : rejoindre la cour et franchir le mur de l’enceinte. Selon l’enquête, « Beau gars », trafiquant de drogue incarcéré depuis seulement 48 heures, était le cerveau de l’opération. Il aurait même prévu un complice à moto pour faciliter la fuite.

« Sérère », déjà connu pour ses tentatives d’évasion précédentes, et « Nandité », poursuivi pour vol et détention de chanvre indien, avaient accepté de suivre le plan sans hésitation.

 

Alertés par les bruits suspects, les agents pénitentiaires sont intervenus immédiatement. Une violente bagarre a éclaté entre les détenus et les gardiens. Malgré l’intensité de l’affrontement, les fugitifs ont été rapidement maîtrisés avant d’atteindre le mur de l’enceinte.

 

Remis à la police, les trois hommes ont reconnu les faits. Déférés au parquet, ils ont reçu un nouveau mandat de dépôt et ont été placés sous surveillance renforcée en attendant leur jugement.

Cette affaire met en lumière les tensions et risques sécuritaires au sein de la MAC de Mbour et rappelle l’importance de la vigilance constante des gardiens.



Lat Soukabé Fall

