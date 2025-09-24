Kaolack : un déficit de 396 enseignants à combler avant la rentrée scolaire

Un gap de près de 400 enseignants

L’Inspection d’académie (IA) de Kaolack accuse un déficit de 396 enseignants pour la prochaine rentrée scolaire, a révélé jeudi le gouverneur de la région, Mouhamadou Moctar Watt.

« Nous avons un gap de 276 enseignants pour le préscolaire et l’élémentaire. Et pour le moyen secondaire, ce gap s’établit à 120 enseignants », a-t-il indiqué lors du Comité régional de développement (CRD) préparatoire à l’ouverture des classes, prévue les 6 octobre pour les enseignants et 8 octobre pour les élèves.



Des stratégies d’adaptation envisagées

Pour combler ce manque, l’autorité administrative a annoncé des mesures temporaires :



recours aux classes multigrades ,

réaffectation possible de certains enseignants devenus chefs d’établissement vers l’enseignement direct.

Le gouverneur a rappelé que, malgré un recrutement national de près de 2 000 enseignants l’année écoulée, le déficit persiste dans la région.



Établissements sous les eaux et déficit de tables-bancs

Au-delà de la question des enseignants, 39 établissements scolaires sont actuellement envahis par les eaux, dont 29 dans le département de Kaolack. Des opérations de pompage sont en cours avec l’appui des sapeurs-pompiers.



Par ailleurs, la région fait face à un déficit de 17 476 tables-bancs. Le gouverneur appelle les artisans locaux et la Chambre des métiers à contribuer à leur réhabilitation.



Sensibilisation sur le Mpox à la rentrée

Dans un contexte marqué par l’apparition de cas de Mpox au Sénégal, Mouhamadou Moctar Watt a exhorté les enseignants à organiser une leçon de vie dès la rentrée, afin de faire de chaque élève un relais d’information auprès de sa famille.

