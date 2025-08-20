Kaolack : un charretier tué et deux blessés dans une collision avec un taxi

Rédigé le Mercredi 20 Août 2025 à 19:36

Un accident sur la RN1 à Kaolack a coûté la vie à un charretier de 45 ans et blessé deux passagers d’une charrette. Ils ont été évacués à l’hôpital régional El Hadji-Ibrahima-Niass.