Kaolack : un charretier tué et deux blessés dans une collision avec un taxi


Rédigé le Mercredi 20 Août 2025 à 19:36 | Lu 28 fois Rédigé par


Un accident sur la RN1 à Kaolack a coûté la vie à un charretier de 45 ans et blessé deux passagers d’une charrette. Ils ont été évacués à l’hôpital régional El Hadji-Ibrahima-Niass.


Un accident mortel s’est produit ce mercredi 20 août 2025 à Kabotoki, un quartier de Kaolack, sur la route nationale numéro 1. Selon la 33e compagnie d’incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP), la collision entre un taxi et une charrette a fait un mort et deux blessés.

Le charretier, âgé de 45 ans, a perdu la vie sur le coup sous la violence de l’impact. Les deux passagers qui l’accompagnaient ont été grièvement blessés avant d’être transportés à l’hôpital régional El Hadji-Ibrahima-Niass de Kaolack pour leur prise en charge médicale.

aps



