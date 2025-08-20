Kaolack : un charretier tué et deux blessés dans une collision avec un taxi

Un accident mortel s’est produit ce mercredi 20 août 2025 à Kabotoki, un quartier de Kaolack, sur la route nationale numéro 1. Selon la 33e compagnie d’incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP), la collision entre un taxi et une charrette a fait un mort et deux blessés.
Le charretier, âgé de 45 ans, a perdu la vie sur le coup sous la violence de l’impact. Les deux passagers qui l’accompagnaient ont été grièvement blessés avant d’être transportés à l’hôpital régional El Hadji-Ibrahima-Niass de Kaolack pour leur prise en charge médicale.
aps