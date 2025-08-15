Kaolack : appel à plus de sécurité sur les plages pour éviter les noyades

À Kaolack, les noyades sont fréquentes sur les plages en raison de l’absence de maîtres nageurs et de sapeurs-pompiers dans les zones de baignade, a alerté El Hadji Moustapha Thiam, président du Minam Club Natation et membre de la ligue régionale de natation.



« Malheureusement, nous enregistrons des cas de noyade parce que les moyens de surveillance sont insuffisants. Souvent, il n’y a ni maîtres nageurs ni sapeurs-pompiers sur les plages, ce qui expose les baigneurs aux dangers de la mer », a-t-il déclaré.



Il a ajouté que certaines plages ne bénéficient d’une surveillance des sapeurs-pompiers que pendant quelques heures. Après les matchs de football, de nombreux jeunes se rendent à la plage, où certains tentent d’apprendre à nager sans encadrement, a-t-il poursuivi.



Le Minam Club Natation avait organisé en 2023 des « Vacances nautiques » pour apprendre la natation aux enfants fréquentant la plage de Koundam. El Hadji Moustapha Thiam estime que de telles initiatives devraient être étendues par les pouvoirs publics.



Il appelle ainsi au recrutement de surveillants pour sécuriser les zones de baignade, initier les enfants à la natation et prévenir les risques. Il recommande également de bien délimiter les espaces réservés aux nageurs et de signaler les zones dangereuses.



De son côté, la mairie de Kaolack prévoit de réaménager la plage de Koundam afin d’en faire un espace polyvalent, adapté à la baignade, aux loisirs, au commerce et au tourisme. Selon Babacar Diack, responsable municipal, ce projet sera mis en œuvre en collaboration avec la ligue régionale de natation.



« La police assurera la sécurité les week-ends, et les maîtres nageurs disposeront de tout le matériel nécessaire », a assuré M. Diack.

