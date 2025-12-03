KAFFRINE – Lour Escale frappé par un violent incendie : trois maisons et des stocks de vivres réduits en cendres

Rédigé le Samedi 6 Décembre 2025 à 10:07 | Lu 31 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

Un incendie d’une rare intensité a entièrement ravagé, dans la nuit de mercredi à jeudi, trois maisons et d’importants stocks de vivres à Lour Escale, village chef-lieu de commune situé dans la région de Kaffrine.



Selon l’APS, les flammes, dont l’origine reste encore inconnue, ont également décimé une partie du bétail, plongeant plusieurs familles dans la détresse.

D’après les premiers éléments, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, mais les dégâts matériels sont considérables.

Un habitant confie avoir perdu près de deux (2) millions de francs CFA, entre économies, denrées alimentaires et équipements domestiques consumés par le feu.

La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes du sinistre. Les circonstances du départ de feu restent, pour le moment, mystérieuses.

L’enquête suit son cours.

