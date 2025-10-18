Journée d’investissement humain à Darou Salam Thiès : les conseils de quartier remettent à neuf l’école Darou Salam 2 et appellent les autorités à l’action

Dès le lever du jour, des dizaines de volontaires — enseignants, élèves, femmes et jeunes des ASC — ont pris part à une vaste opération de nettoyage, désensablement, peinture et reboisement au sein de l’école.

Cette initiative citoyenne a permis de redonner vie à l’établissement, au cœur d’un quartier qui compte plus de 6 000 ménages.



« Nous avons fait notre part. Maintenant, il appartient aux autorités d’assainir et de moderniser l’école pour en faire un cadre d’excellence », a déclaré le président des conseils de quartier de Darou Salam.



Mais au-delà de l’entretien, les habitants de Darou Salam ont exprimé une demande pressante : la construction d’un lycée public dans le quartier.

Aujourd’hui, les collégiens et lycéens de Darou Salam doivent parcourir plusieurs kilomètres pour rejoindre les établissements de Thiès, une situation jugée injuste et pénalisante pour les familles.



« Nos enfants quittent très tôt la maison pour aller au lycée dans d’autres quartiers, parfois à pied. Darou Salam mérite son propre lycée », plaide le Directeur de l'ecole.

« Nous avons la population, les élèves, et la volonté. Il ne manque que la décision politique. »



Les conseils de quartier appellent ainsi la mairie de Thiès-Est, le Conseil départemental et le ministère de l’Éducation nationale à inscrire la construction d’un lycée à Darou Salam dans leurs priorités budgétaires de 2026.







La Journée d’investissement humain a rappelé à Darou Salam la valeur de l’unité communautaire et du travail collectif.

Les habitants espèrent désormais que leur engagement sera accompagné par des mesures concrètes des autorités pour transformer l’école Darou Salam 2 en établissement d’excellence et pour offrir un lycée à cette population dynamique de plus de 6 000 ménages.

