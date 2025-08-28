Jiu-Jitsu : Dadou Le Français installé au Sénégal sacré champion du monde au World Masters 2025

Le Français Pierre Yves Laurent, dit Dadou , a écrit une nouvelle page de l’histoire du Jiu-Jitsu brésilien en décrochant le titre mondial au World Masters 2025 , organisé du 28 au 30 août au Las Vegas Convention Center. Plus de 14 000 participants, venus du monde entier, étaient réunis sur 56 tatamis pour cette compétition vétéran considérée comme la plus prestigieuse de la discipline.

Engagé en Master 7, ceinture marron, Super Heavy (-100 kg), Dadou s’est illustré par sa constance et son talent. “J’ai choisi de m’engager dans la catégorie Super Heavy malgré mes 91 kg. Cela peut surprendre, mais je me sens plus libre et mobile dans cette catégorie”, confie-t-il.



En demi-finale, il a affronté un adversaire impressionnant : “un colosse de près de deux mètres pour un bon cent kilos. Mon plan était simple : tourner à gauche, chercher le balayage, verrouiller son bras gauche. Cette concentration a fait la différence et m’a ouvert la finale.”



En finale, Dadou n’a laissé aucune place au doute : “On ne joue pas une finale pour une médaille d’argent. Mon adversaire était très solide, mais je me suis recentré sur mes points forts et les conseils de mes professeurs Tapha et Boubacar. Quand il m’a amené au sol, je savais que c’était mon terrain. Cette maîtrise m’a permis de décrocher le titre.”



Un champion ancré au Sénégal

Installé au Sénégal depuis 1983, Dadou rappelle son attachement au pays : “Je vis ici depuis plus de quarante ans. Mes filles et mes petits-enfants sont nés ici. Le Sénégal n’est pas seulement mon lieu de vie, c’est mon pays de cœur.”

Il s’entraîne quotidiennement au Bokk Jiu Jitsu, basé à l’Olympique Club de Dakar. “C’est un véritable centre d’excellence, avec un tatami spacieux et une ambiance unique. Entre 25 et 30 combattants s’y retrouvent à chaque séance. Mais la richesse du club, c’est surtout l’encadrement : Boubacar, spécialiste du combat debout grâce à son passé de judoka, Tapha, référence au sol, et Lamine, qui apporte des compléments techniques. Grâce à eux, nous avons tous la possibilité de progresser.”



Un cinquième titre international et un Grand Chelem 2025

Avec ce sacre à Las Vegas, Dadou remporte son cinquième titre international. Il complète ainsi un Grand Chelem 2025, après ses victoires aux championnats européens et nord-américains.

“Je suis fier de représenter le Sénégal et l’Afrique de l’Ouest. Chaque titre est le fruit d’un travail collectif, de mes professeurs et de mes partenaires d’entraînement”, conclut-il.



