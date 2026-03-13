Jaxaay : l’enquête sur un suspect arrêté s’alourdit, 13 victimes déjà identifiées

Interpellé à l’Unité 15 de Jaxaay, E. Abotxy, un ressortissant ghanéen, est actuellement au cœur d’une enquête menée par les enquêteurs.

Au départ, il était soupçonné d’avoir agressé cinq mineurs. Mais au fil des investigations, de nouvelles plaintes ont été enregistrées.





Selon des sources proches du dossier, sept nouveaux signalements ont été déposés auprès de la Brigade de recherches, portant le nombre de victimes à 13 pour le moment.





Une source citée par la presse évoque même la possibilité que le nombre de victimes puisse atteindre une vingtaine, plusieurs parents commençant à se manifester après les premières révélations.





Les premiers éléments de l’enquête décrivent un mode opératoire particulièrement inquiétant.





Le suspect aurait utilisé une console PlayStation et un téléviseur pour attirer les enfants dans sa chambre.





Sous prétexte de leur apprendre à jouer aux jeux vidéo, il les invitait à entrer chez lui.





Selon les enquêteurs, après les faits, il tentait de garder le silence des enfants en leur offrant :



de l’argent

des bonbons

des chips



Lors de la perquisition de son domicile, un stock important de friandises aurait été découvert.



L’enquête aurait véritablement démarré grâce au témoignage d’un enfant.





Selon les informations disponibles, le jeune M. Sy, âgé de 7 ans, aurait réussi à échapper à une tentative d’agression.





Son récit à ses proches aurait permis de briser le silence et d’alerter les autorités.





Ce témoignage a ensuite conduit à l’ouverture d’une enquête approfondie.



Les investigations menées par le commissariat de Jaxaay ont également permis de recueillir des éléments matériels.





L’exploitation de l’ordinateur portable du suspect aurait révélé 120 vidéos compromettantes.





Parmi celles-ci, 36 montreraient directement le suspect en compagnie d’enfants, selon les premiers éléments de l’enquête.



Les enquêteurs se sont également appuyés sur des examens médicaux réalisés au centre de santé de Keur Massar.





Selon les premières constatations, plusieurs victimes présentaient des lésions, ce qui viendrait renforcer les soupçons pesant sur le suspect.



Ces éléments constituent désormais des pièces importantes du dossier judiciaire.



Face à la gravité des accusations et au nombre croissant de témoignages, la garde à vue du suspect a été prolongée afin de permettre aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations.





Les autorités cherchent désormais à identifier d’éventuelles nouvelles victimes et à déterminer l’ampleur réelle de cette affaire qui suscite une vive émotion dans la zone de Jaxaay et Keur Massar.

